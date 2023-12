Gáspár Evelin durván kiakadt az édesanyja miatt: „Mocskos senkiházi!”

Áll a bál karácsony után Gáspáréknál, miután Bea asszonyt kitiltották egy celebeket kibeszélő Facebook-os csoportból. Azzal kezdődött az egész feszültség, hogy az egyik tag felvetett egy állítólagos történetet a Győzőékről kiposztolt karácsonyi kép alatt, miszerint a kétezres évek közepén a reality sztár zaklatta őt egy címlapsztori miatt, és állítása szerint még fenyegetéseket is kapott évekig Győző családjától. Ez a poszt annyira felkavarta a kedélyeket, hogy Bea is hozzászólt a poszthoz, ami annyira erősre sikerült, hogy a csoport adminisztrátorai egyből ki is tiltották onnan.

Gáspár Evelin nem hagyta annyiban édesanyja kitiltását Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Durván kiakadt Bea asszony

A sok hozzászólás a poszt alatt bizonyára felkavarta a karácsony meghitt napjait Beánál, ugyanis nála teljesen elszakadt a húr, miután meglátta, milyen állítólagos történeteket mesélnek róluk. Nem tudta szó nélkül hagyni az esetet:

Ennyi sok unatkozó trógert! Jobb, ha kitakarítanátok otthon! Retkes unatkozó csőcselék

– írta Bea, akinek sorait már sehol nem láthatjuk, ugyanis a tiltásával együtt törlődött minden tevékenysége a csoportban.

Gáspár Evelin megvédte édesanyját

Miután már mindenki azt hitte, hogy lecsillapodtak a kedélyek, Gáspár Evelin is meglátogatta a csoportot, aki édesanyja tiltása után egy egészen hosszú üzenetet fogalmazott meg. Evelint szinte egy hete megállás nélkül bírálják a teste miatt, amit mindig türelmesen figyelmen kívül hagy.

– Na pont az ilyen idióták miatt írnak rólunk a bulvárban, mint ti, mert titeket érdekel minden apró megmozdulásunk és reakciót vált ki belőletek! Szánalmas életetekből ránk pazaroljátok az időt, energiát! Azt hiszitek, mi vagyunk a bohócok, de közben ti vagytok! Míg mi mosolygunk a szánalmas megmozdulásaitokon, addig mi ebből jól élünk, hajrá! Szidjatok, hordjatok le ez legyen a legnagyobb boldogság az életetekben! Várom én is a tiltást, mint ahogy anyámat is tiltottad te nyomorék. Még saját neved nem mered vállalni. Mocskos senkiházi – akadt ki teljesen a család idősebbik lánya, ami a csoportot is kis híján felrobbantotta, ugyanis alig 24 óra alatt rengeteg reakció érkezett az üzenetre.