Szabó András Csuti őszintén nyilatkozott párjáról: „Hiszek a sírig tartó szerelemben”

Igazán sikeres időszakot tudhat maga mögött az üzletember, hiszen mind a szakmájában, mind a magánéletében is sikereket ér el, de ezekért az eredményekért keményen meg kellett küzdenie. Ezekről a pillanatokról őszintén vallott Szabó András Csuti a hot! magazin stábjának.

Szabó András Csuti úgy érzi, jelenleg minden rendben van az életében (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

hot!: Rengeteg minden történt veled az elmúlt időben, akár a válást, akár az új szerelmet, akár a szakmai sikereket nézzük. Hogyan értékeled ezt az időszakot?

Szabó András Csuti: Szakmailag egyértelműen sikeres volt. A cégeim prosperálnak, és olyan dolgokban is kipróbálhattam magam, amikben eddig még nem. Kevésbé vagyok már nyitott arra, hogy a magánéletem minden részletébe beavassam az embereket; nagyon sok minden történt, amiről nem beszéltem bővebben – és nem is szeretnék. Nyilván az, hogy rám talált a szerelem – már egy éve együtt vagyunk és bátran mondhatom, hogy Bius igazi társ az életemben –, egy hatalmas plusz. Nem is kívánhattam volna jobb partnert magam mellé.

hot!: Korábban olvashattuk, hogy szakember segítségét is kérted saját magad megismeréséhez.

Sz.A.Cs.: Sok mindent nem tudtam feldolgozni egyedül, de a közvetlen környezetemben nem is volt olyan személy, akitől tudtam volna objektív segítséget kérni.

Szerencsére találtam egy pszichológust, akinek életem végéig hálás leszek, hiszen rengeteget segített nekem abban, hogy újra önmagam legyek.

Ez az időszak már véget ért, mert eljutottunk arra a pontra, hogy már tudtam válaszokat adni azokra a kérdésekre, amikre nagyon sokáig csak kerestem. Nem ciki erről beszélni, sőt! Én is sok mindent kiírtam magamból, csak nem publikáltam.

hot!: Naplót vezettél?

Sz.A.Cs.: Annak azért nem mondanám, de sokszor voltak bennem olyan gondolatok vagy érzések, történtek olyan események, amikről szentül meg vagyok győződve, hogy az emberek nagy része elhasalt volna rajtuk – és nem a válásomra gondolok.

Talpra kellett állnom, hiszen van felelősségtudatom, a kollégáim megélhetését biztosítani kellett, nem hagyhattam el magam, és nem hanyagolhattam el a munkámat.

Emellett a gyerekeimnek az édesapjuk, édesanyámnak pedig a fia vagyok. Ha én elengedem valahol az istrángot, és egészen máshogy próbálok önmegvalósítani, akkor ki tudja, merre sodor az élet... Mi történik a szerelmi életemmel, ha, mondjuk, egy rossz utat választok? Ki lesz mellettem? Mennyire lesz az feltétel nélküli? Nagyon össze kellett szednem magam, hogy megtaláljam a helyes irányt, de sikerült.

Ez viszont rengeteg lemondással és hihetetlen mennyiségű önrevízióval járt.

„Ha a kislányom kitalál valamit, egy óra alatt megoldom”

hot!: Hogyan tudsz egyszerre üzletember, társ és apuka is lenni?

Csuti szerint akkor tudsz jól teljesíteni valamiben, ha szereted csinálni (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Sz.A.Cs.: Szeretni kell, amit csinálsz. Az üzleti életben, a szerelemben, a családban az a lényeg, hogy rajongásig élvezd a szerepedet. Onnantól kezdve nem kérdés, hogy megpróbálod a lehető leg­mi­nő­sé­gibb időt tölteni pél­dául a gyerekeiddel, ha már úgy hozta az élet, hogy nem láthatod őket mindennap. Már akkor előrébb tartasz az életben, ha amíg más elmegy inni egy bárba vagy kimarad három napra, addig te edzel vagy kulturálódsz egy színházban, esetleg elolvasol egy könyvet.

hot!: A tavalyi mélyinterjúnkban mesélted, hogy a fiadat, Me­do­xot szeretnéd elvinni a Fra­di egyik meccsére. Ez sikerült azóta?

Sz.A.Cs.: Hogyne! Nem is egyszer! Ezek állandó programok nálunk.

Ha hétvégén vannak velünk, és meccsre van kedvük menni, akkor ott leszünk.

Ha a kislányom kitalál valamit, akkor egy óra alatt megoldom; ha moziba szeretne menni, akkor indulunk.

hot!: Elvált apaként mennyi időt tudsz a gyerekeiddel tölteni?

Sz.A.Cs.: Majdhogynem fele-fele időt töltenek az édesanyjuknál vagy nálunk, de ezeket nagyon jól meg tudjuk beszélni a volt feleségemmel. Egyetlen olyan példát sem tudok mondani, amikor azt mondta volna, hogy nem vihetem el őket. Úgyhogy ebben szerintem nagy kompromisszum van köztünk.

„Senki ne higgye, hogy nincsenek nézeteltéréseink a szerelmemmel”

hot!: Már több mint egy éve vagy együtt a pároddal. Hogy alakul a kapcsolatotok Biankával?

Sz.A.Cs.: Szerencsére remekül! Nagyon büszke vagyok rá, mert ő, huszonöt évesen, egyetem mellett, fél év után otthagyta a saját biztonságos környezetét, az otthona melegét, bevállalt egy olyan csávót, mint én.

Jó, mondjuk, szerelmes lett, úgyhogy nem volt sok választása! (Nevet.)

Felköltözött Budapestre, innen végzi az egyetemet, mellette dolgozik. Fantasztikusan tudott alkalmazkodni mindenhez, ami én vagyok. Minden párkapcsolati kérdésnél el szoktam mondani, hogy senki ne higgye, hogy nincsenek nézeteltéréseink a szerelmemmel. Ami ennek a kapcsolatnak a legbiztosabb jövőképét jelenti, az a mérhetetlen érzelmi intelligencia, amivel Bius rendelkezik.

hot!: El tudod képzelni, hogy egyszer majd ismét férj legyél?

Sz.A.Cs.: Abszolút!

Hiába váltam el, hiszek a sírig tartó szerelemben, és nem a házasság intézményében csalódtam.

hot!: Szeretnél tesót Ninának és Medoxnak?

Csuti és szerelme remekül megvannak, lassan az eljegyzést tervezik (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Sz.A.Cs.: Az apaságot a legszebb dolognak tartom a világon, még ennek is eljöhet az ideje.

hot!: Apaként hogyan találod meg az egyensúlyt a kényeztetés és a következetesség között?

Sz.A.Cs.: Nehezen. Másfél év különbség van a gyermekeim között, nekem három napom van egy héten, amikor velük lehetek. Vannak szabályok, amiket természetesen be kell tartani, de már kezdenek ráérezni arra, hogyan tudnak megvezetni... (Nevet.) A viccet félretéve: igyekszem következetes lenni, de nehéz, hiszen szerelmes vagyok a gyerekeimbe.

Szabó András Csuti imádja az életet

hot!: Sokat foglalkozol a külsőddel. Mennyire vagy hiú?

Sz.A.Cs.: Próbálok odafigyelni, hogy ápolt legyek, de nincs az, hogy másfél óráig az utolsó hajszálamat is próbálom lewaxolni. Az edzésre és az étkezésre is figyelek, ebben a szerelmem szintén nagyon jó tanár.

hot!: Márciusban leszel negyvenéves. Félsz ettől?

Sz.A.Cs.: Nincsenek kettős érzések bennem a korom miatt. Nyilván fura lesz kimondani. Bius szokott heccelni a negyedik iksszel, de mindig hozzáteszi, hogy kívülről a harmincas éveim elején járok, belülről meg a húszas éveim végén. Mozgékony vagyok, tettrekész, élettel teli, vidám. Büszke vagyok arra, hogy nyugodtan fekszem le aludni. Imádom az életet. Sokáig szeretnék fantasztikus apjuk lenni a gyerekeimnek, fia az anyukámnak, a páromnak pedig a társa, és ezért mindent meg is teszek!