Csuti és szerelme romantikus karácsonyra készül: Szóba került már a lánykérés”

Szabó András Csuti és szerelme, Sudár Bianka már több mint egy éve egy párt alkot, és természetesen közösen töltik majd az ünnepeket is.

„Az idei az első igazi közös karácsonyunk"

Csuti ebben az évben rengeteg pozitív impulzust kapott. A Dancing with the Stars olyan élményt nyújtott számára és olyan képességekre tett szert a műsor által, amit maga sem gondolt. A táncos középmezőnyéig menetelt profi tánctanárával, Tóth Katicával. A több hónapos gyakorlás, tánctanulás hatására mozgáskultúrája s fegyelmezettsége is fejlődött. A táncos kalandot s az egész évet szerelmes férfiként élvezhette, a fitneszbajnok Sudár Bianka oldalán.

– Hivatalosan december 11-én volt az első évfordulónk. De tavaly év végén még nagyon kezdeti fázisban volt a kapcsolatunk, a szentestét sem töltöttük együtt."

Így az ideit tekintjük az első igazi közös karácsonyunknak

– fogalmazott lapunknak az üzletember.

Bianka szülei imádják Csutit

Minden pár életében fontos mérföldkő egymás bemutatása a családnak. Csuti elárulta, ő már akkor megismerte az após-jelöltet, amikor Biankával még szinte össze sem jöttek.

− Az első randink egyikére vittem Biust. Elmentem érte az otthonukba, azt hittem, egyedül vagyunk, így míg ő az utolsó simításokat végezte indulás előtt, én ledőltem a kanapéra, felrakott lábbal vártam rá. Ekkor váratlanul valaki rám köszönt… Bianka apukája volt. Olyan gyorsan még nem vettem le semmit sehonnan, mint a lábam a kanapéról – idézte fel nevetve Csuti.

− Attól a perctől kezdve nagyon jó a kapcsolatunk! Ha megyek hozzájuk Balatonra, van, hogy külön főznek nekem, mert ismerik az ízlésem és kedveskedni szeretnének. Ráadásul, minden lila színű holmit elrejtettek Bius szobájából – tette hozzá a közismerten Fradi-drukker üzletember, aki elárulta, nagyon különleges ajándékkal készül szerelme számára, de érthető módon nem szerette volna elárulni, hogy mivel.

A lánykérés még várhat

A szerelmespár néhány hete egy esküvői magazin felkérésére különleges fotózáson járt. Csuti elismerte, jó érzés volt a kedvesét menyasszonyi ruhában látni, de az esküvőt nem kapkodná el.

− A közös jövőnk tervezésekor persze szóba került már a lánykérés, a házasság is. De most nem érezzük úgy, hogy szükséges lenne ilyen lépésekkel felráznunk a kapcsolatunkat. Nincs miért sietnünk, nem kockáztatunk. Most minden így tökéletes! Persze, nekünk is vannak vitáink, de erősíti a közöttünk lévő összhangot, hogy mindig tudunk dolgozni a megoldáson, hol egyikőnk köt kompromisszumot, hol a másik. Engem is meglep néha, hogy Bius a fiatal kora ellenére milyen jól kezel szituációkat és engem is – mesélte korábban a Metropolnak Csuti.