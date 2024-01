„Sok boldogságot!” – Tóth Gabi és új párja közös fotóval jelentette be a nagy hírt, özönlenek a gratulációk

Tóth Gabi életében az utóbbi időszakban több komoly változás is történt, hiszen nemrég hivatalosan is elvált férjétől, Krausz Gábortól, így kislányukat, Hannarózát már felváltva nevelik tovább, illetve a szerelem is ismét beköszöntött az életébe.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence csak úgy úszik a boldogságban Fotó: TV2/Mokka

Az énekesnő és Papp Máté Bence kapcsolata már egy ideje a nagyvilág előtt sem titok, így a páros egyre többször oszt meg közös tartalmakat a közösségi oldalaikon, legutóbb például Gabi születésnapja kapcsán. Most pedig egy közös fellépés kapcsán láthatunk az édesanyáról és a táncosról egy igencsak romantikusra sikeredett fotót.

Özönlenek a kommentek Tóth Gabi és Papp Máté Bence fotójához

Szombaton ugyanis ők is a Győri bál fellépő voltak, amelyről az énekesnő az Instagram-oldalán is beszámolt, a megosztott képekről pedig megállapíthatjuk, hogy Tóth Gabi talán még sosem ragyogott ennyire a boldogságtól, mint új kedvese oldalán.

Ezt pedig követői szem hagyták szó nélkül, özönlenek a gratulációk és a dicséretek a fotók alá:

„Igazán szép pár vagytok! Nagyon illetek egymáshoz!”

„Gyönyörűek vagytok!”

„Gratulálok!”

„Ez a ruha valami csodaszép! Mintha rád öntötték volna! Sok boldogságot!”

„Nagyszerű pár vagytok! Gyönyörűek vagytok mind a ketten! Legyetek nagyon boldogok! Minden jót Nektek!”

– írták mások mellett.