Singh Viki 16 éves kora óta retteg az öregedéstől

Singh Viki a napokban ünnepli a születésnapját, ennek apropójából elképesztően szexi fotósorozat készült róla a Valentin nap témájára épülve. Bár hivatalosan vasárnap lesz a szülinapja, a tehetséges fotósával úgy gondolták, mutatnak egy kis előzetest a csodaszép képekből.

A fotós, Varró Katalin megkeresett, hogy látott rólam egy szexi fotót, megihlettem és szeretne egy sorozatot készíteni rólam ebben a témában

- kezdte a Borsnak, s viccesen hozzátette van még ott, ahonnan ez jött, vagyis több kép született, ezeket azonban kicsit később fogja megmutatni.

"Szerelmes vagyok a szerelembe"

Az aranytorkú énekesnő remekül érezte magát a fotózáson, ahogy mondja sokkal felszabadultabb volt annak köszönhetően, hogy egy női fotóssal dolgozhatott.

- Nagyon jól éreztem magam, hogy egy női szempár nézett, ennek köszönhetően egy picit sem voltam zavarban. Tök jó hangulatban telt a fotózás. Összekötöttük a kellemest a hasznossal, illetve a kellemest a kellemessel, mert 12-én lesz a szülinapom. Valentin nap környéki gyerek vagyok, azért is vagyok ennyire szerelmes a szerelembe. Gondoltam, megünneplem magamat, a nőiességemet, hogy a 37 az új 27! - mondta lelkesen.

"Mi lesz velem, ha csúnya leszek"

Viki remekül érzi magát a bőrében, ami részben annak is köszönhető, hogy tudatosan foglalkozik azzal, hogy fejlessze önmagát, ám sajnos nem volt ez mindig így. Évekkel ezelőtt egy szépségkirálynő választáson lépett fel. Az akkor 15 éves Viki találkozott valakivel, aki hosszú éveken át negatív hatást gyakorolt az életére. A verseny után ugyanis odalépett hozzá egy fotóművész és azt mondta neki, szeretne róla egy fotósorozatot készíteni.

- Anyukámmal együtt elmentünk a stúdiójába és mindenféle szépségkirálynőről mutatott képeket, hogy kiket fotózott már. Hozzátette, hogy szeretne lefotózni, de ennyibe és ennyibe kerül. Mondta anyu, hogy köszönjük, de nekünk erre most nem telik. Erre azzal jött, hogy most kell lefotózni, merthogy pár éven belül öreg leszek, mivel az én barna típusomra ez jellemző. Nyilván pénzt akart. Emlékszem, attól kezdve egészen harmincéves koromig attól féltem, hogy gyorsan meg fogok öregedni. Gyakran nézegettem magam a tükörben aggódva, hogy úristen, én meg fogok öregedni és mi lesz velem, ha csúnya leszek? Anyukám sokszor mondogatta, hogy már megint attól félsz, amit az az ember mondott neked, de ez egy hülyeség. Nem hittem neki, mert úgy gondoltam, egy fotós ezt jobban tudja - vallotta be.

Ma már elégedetten néz a tükörbe

Viki éveken át abban a hitben élt, hogy hamar elveszíti a szépségét. Idővel rájött, hogy a fotós csak rá akart ijeszteni, hogy a fotósorozattal pénzt kereshessen és valóban az édesanyjának volt igaza.

30 évesen kinyílt rá a szemem, hogy pont a fordítottja igaz. Akkor kezdtem el igazán nőként viselkedni és úgy is tekintettem magamra. Ott van Salma Hayek, Jennifer Lopez, Eva Mendes, Eva Longoria - ők valamennyien 50-es nők és jobban néznek ki mint valaha!

- jegyezte meg magabiztosan az énekesnő, aki azóta a kezébe vette a saját élete irányítását, elfogadta és felvállalja magát, ennek köszönhetően elégedetten néz a tükörbe.