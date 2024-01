Megvan Vadon Jani utódja? A hallgatók döntöttek: őt szeretnék Sebestyén Balázsék mellé a rádióba

Hosszú évek óta hatalmas rajongó- és hallgatótábora van a Rádó1 reggeli műsorának, a Balázséknak. A jól meg- és összeszokott trió: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani tökéletesen kiegészítették egymást, ezért is sokkolt mindenkit, amikor utóbbi élő adásban bejelentette, 15 év rádiózás után kiszáll. Azóta nagy erőkkel keresik Balázsék maguk mellé az igazit, aki nagyon sok hallgató szerint nem más lenne, mint: Ábel Anita!

Ábel Anitát szeretnék a hallgatók Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri mellé (Fotó: TV2)

Ábel Anitát szeretnék Sebestyén Balázsék mellé

Nagyon nehezen ébredtek fel a sokkból Vadon Jani távozása után a rádióhallgatók, de Balázsék is. Az első nélküle zajló adásban gyakran keresték a szavakat, lehetett hallani, hogy megszokott társuk mondatára, spontán viccére várnak. De az a korszak lezárult és Rákóczi Feriék nagyban keresik Jani utódját, bár hiába ajánlkozott Alekosz őt nem veszik számításba, ez már a legelején kiderült. Most naponta jön újabb és újabb vendégműsorvezető és rajongóik reménykedhetnek, hogy hamarosan megtalálják azt, akivel kerek lesz a csapat. Az eddigi vendégműsorvezetők eléggé megosztották a hallgatókat, eddig egy sem volt olyan, aki a nagy többséget meggyőzte volna. Sok komment szerint ide Ábel Anita kell!

„Ábel Anitát ide! Humoros, jó a hangja és kellőképpen laza, és biztos nem akarná elvinni a showt! Hölgyre van szükség ide, túl sok a tesztoszteron!”

„Pikáns humorú, nagyszájú hölgy kell mellétek, akit nem tudtok elnyomni: Ábel Anita!”

„Remélem, meghívjátok Ábel Anitát, mert az ő csipkelődő stílusa hiányzik a műsorból!”

„Kell a női energia mellétek, egy igazi díva, aki egy nézésével rendet tesz nálatok, Ábel Anita” – csak néhány a sztáranyukára voksoló hozzászólásokból.

S miért is ne? Anitának hatalmas televíziós, de rádiós tapasztalata is van, vezetett már reggeli műsort a Danubius Rádióban is. Ráadásul Rákóczi Ferivel több műsort vezettek már együtt. De Sebestyén Balázs sem idegen a színésznő számára, hiszen szerepeltek már egymás műsorában.