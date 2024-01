Sebestyén Balázs kéretlen szavakkal üzent Vadon Janinak: „Te szemét…”

Keserédes reggel: Vadon Jani nélkül indult a Rádió1 népszerű reggel műsora, a Balázsék. Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri kettesben jelentkezett be korán reggel.

„Mindjárt 9, ideje felkelni”

Sóhajtással, és megjátszott sírással kezdődött a hétfő reggel, a Balázsék reggeli műsorban. Vadon Jani nélkül indult ugyanis az adás. A rádiós még december közepén jelentette be: 15 év után felhagy a rádiózással, hogy a családjára és más tevékenységeire koncentrálhasson.

Míg két műsorvezetőtársa szomorúan konstatálta hiányát az élő műsorban, Jani olyat tett, amire másfél évtizede nem volt lehetősége: boldogan húzta a lóbőrt! Reggel 9-kor posztolt az Instagramra, az ágyból, vicces pizsamában, plüss macival a háttérben, nyújtózkodva.

– Mindjárt 9, ideje felkelni – írta, mire Balázs visszareagált neki:

– Te szemét! – válaszolta, de hogy elvegye a durva megszólalás élét, szivecskés fejecskéket is biggyesztett a megszólalásához.

Vadon Jani boldogan nyújtózkodott az ágyban, míg kollégái húzták az igát. Balázs kéretlen szavakat intézet hozzá. (Fotó: Instagram)

„Csajokban is gondolkodunk”

Balázs a műsor elején egyébként még arról beszélt, hogy utolsó percig reménykedett benne, hogy Jani megjelenik a téli leállás után, és vigyorogva közli, hogy csak vicc volt a „felmondása”. Feri úgy fogalmazott:

Ez olyan, mintha 15 év után elvesztenéd a karod

– mondta, mire Balázs megerősítette:

– Mint a fantomfájdalom: nincs már lábad, de még viszket.

Feri észrevette, hogy Balázs automatikusan Jani mikrofonját is bekapcsolta, mikor beültek a stúdióba. Ez persze a jól megszokott rutin, ám az, hogy a készítők ott hagyták a harmadik mikrofont, azt is jelenti, hogy számítanak rá, hogy új taggal újra trióvá bővül majd a csapat.

– Csomó mindenkit meg fogunk hallgatni, be fogunk hívni, semmi sincs előre eldöntve, talán csak az, hogy Alekosz nem – szögezték le nevetve, majd elárulták:

– Csajokban is gondolkodunk, aki új színt hoz be: lehet, hogy egy női hang, aki kellemes és kedves, kicsit más megvilágításba helyezi a két öreg, idős, beteg boomernek a dolgokat – viccelődtek, majd hozzátették: az sem kizárt, hogy a közönség szavazataira bízzák majd, ki lesz a végső befutó.