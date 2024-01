Ripli Zsuzsi kórházba került, azonnal meg kellett műteni az egykori playmate-et

Megrázó hírek érkeztek a Farm VIP legutóbbi évadának versenyzőjéről Ripli Zsuzsiról. A korábbi playmate ugyanis most a Tények-nek adott interjújában elárulta, hogy decemberben kórházba került, és egy komolyabb műtéten esett át, miután fájdalmat érzett a melleiben. A műtét részleteiről, és a problémáik vezető útról is eddig nem ismert információkat árult el Zsuzsi a stábnak.

Ripli Zsuzsinak kés alá kellett feküdnie Fotó: Szabolcs László

Ripli Zsuzsi őszintén beszélt róla, hogy 20 évvel korábban egy bántalmazó kapcsolatban rekedt, amely során brutálisan lefogyott, és mindössze 48 kiló volt. A szakítás után azonban túlkompenzálta ezt, és elhízott. Ekkor döntött úgy, hogy életmódváltásba kezd. Rendszeresen sportolni kezdett, és diétába fogott, ezek szeretetét pedig a mai napig tartja. A fogyás azonban maradandóan megváltoztatta a testalkatát, ezért úgy döntött, hogy megcsináltatja a melleit.

„Az ember mindig onnan fogy legelőször, ahonnan nem szeretne, ugye nők esetében ez a kebel, mellrész. Úgyhogy én is nagyon-nagyon lefogytam. Nagyon fiatal voltam még 20-on egynéhány éves és nagyon őszintén - és így kimondva -, mert az emberek ezt is tabutémaként kezelik itthon, nem szerettem volna lógó mellekkel huszonegynéhány évesen élni. És szerencsére voltam olyan helyzetben, hogy megengedhettem azt, hogy megcsináltatom őket. Hiszen nekem egészségügyileg és lelkileg is abból, amiből kijöttem ez nagyon sokat adott”

– árulta el.

Tavaly decemberben azonban Zsuzsi azt vette észre, hogy az implantátuma megsérült, és az egyik melle megnagyobbodott és az alakja is megváltozott.

„Az elején nem fájt. Viszont ahogy teltek a hetek és ahogy nem tudom, hogy mi, hogy mozgott ott bent - én ezt nyilván nem láttam - azért nagyon kellemetlen lett. Nagyon érzékeny lett és bizony elkezdett egy bizonyos helyzetekben fájni. Akadályozott már ugye a sportolásban, az alvásban, tehát nagyon sok mindenben már nagyon kellemetlen volt”

– részletezte.