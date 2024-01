Rettenetesen aggódik Tatár Csilla: "kezdek belebolondulni"

Akinek kutyája vagy cicája van, az bizony tudja, hogy egy kisállat mellett csöppet sem egyszerű az élet. Bár az állatok nagyon sok örömöt tudnak okozni nekünk, egy felelősségteljes gazdi nagyon odafigyel az egészségére és az életmódjára is. Nem elég eldobni egy kiskutyának egy labdát, mert ezzel nem gondoskodunk róla eléggé. Ezt most Tatár Csilla is megtapasztalat a saját bőrén. Van ugyanis egy tüneményes kiskutyája, akiről azonban kiderült, hogy kicsit kövérkés. Az állatorvos ezért azt javasolta, hogy fogja diétára, csakhogy ez nem egyszerű feladat egy haspók kiskutya esetében.

A világ legéhesebb kutyája. Kezdek belebolondulni a kutyatáplálás kérdésébe, csak szólók

- kezdte történetét Csilla.