Felfedte házasságuk titkát Rácz Jenő és felesége: "Ez soha nem fele-fele!"

Rácz Jenő és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra kapcsolata szépen, lépésről lépésre alakult, hiszen 4 és fél év alatt összeházasodtak, másfél évvel ezelőtt pedig Dóri egy gyönyörű kislánnyal ajándékozta meg Jenőt. A házaspár nemrég Polgár Tündééknél vendégeskedett, ahol a kiegyensúlyozott kapcsolatukról is lerántották a leplet. A műsorvezető-párost meg is lepte, hogy Jenőék fiatal koruk ellenére mennyire éretten gondolkodnak arról, hogy mekkora feladat a szerelmüket életben tartani. Jenő azt is elmondta, hogy már a leánykérés helyszínét is úgy tervezte meg, hogy azt még az unokái is láthassák!

Rengeteget tesznek azért, hogy kapcsolatuk kiegyensúlyozott és boldog legyen (Fotó: Ripost)

– Egyszer elmentünk vacsorázni, és úgy voltam vele, hogy olyan helyet akartam választani, ami hosszú ideig ott lesz, és még akár az unokáink is fogják látni. Valamint ha arra megyünk, akkor emlékezzünk rá, így esett a választásom a Lánchídra – mesélte Rácz Jenő, aki azt is hozzátette, hogy a mai napig, ha a Lánchídon halad át, eszébe jut az a pillanat.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra egymás támaszai

A sztárpár elmondta, hogy a kiegyensúlyozott kapcsolatuk titka – többek között – az apró figyelmességek, kedvességek, valamint hogy a nehezebb időszakokban igyekeznek egymás támaszai lenni.

Nagyon durván egymás támaszai vagyunk, ő és én is elpanaszolhatom neki, amikor soknak érzem fizikailag és ingerben az anyaságot, mert egésznap a babával vagyok. Ilyenkor megpróbál valamit átvenni ebből. Van, amikor ő jön haza úgy, hogy nem bírja, mert egyfolytában csöng a telefonja és akkor én probálok valamiben segítségére lenni. Igyekszünk egymást balanszírozni, akkor én többet vállalok, de ugyanígy Jenő is.

Ez soha nem fele-fele! Van, amikor a feleségnek kell többet beletenni a kapcsolatba, van amikor a férjnek, hogy tartsa, és felemelje a feleségét – mesélte Dóri a kapcsolatuk működéséről.

Közös munka a tüzet életben tartani

A beszélgetés során a két házaspár egyetértett abban, hogy mindennap meg kell küzdeni azért, hogy egy kapcsolat működjön, és hosszú távon is stabil, boldog legyen.

– Én arra tudok válaszolni, amit én tudatosan csinálok – kezdte Dóri. – Például ha Jenő hazajön egy nap után, és én éppen dolgozom, ne az legyen, hogy felnézek a laptopból és biccentek, hanem leteszem, odamegyek és köszöntöm. Odaülök, beszélgetek vele, hogy tudja, érdekel, milyen volt a napja! Ha pedig tudom, hogy nagyon kemény volt a munka, akkor készülök valami aprósággal – mondta el Dóri, akitől férje vette át a szót. – Én az időm miatt sok esetben szerencsésnek érzem magam, mert nem egy multinál dolgozom bizonyos időkereteken belül, és nem tudok felvenni akár egy telefont, vagy nem tudom megszakítani a munkámat, ha mennem kell. (…) Ezért is figyelek rá tudatosan, hogy legyen szabadnapom és pihenés, amikor a feleségemmel és a kislányommal tudok minőségi időt tölteni – fogalmazta meg a sztárséf, aki hozzátette, hogy ezek a közös időtöltések is megerősítik a kapcsolatukat.