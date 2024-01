Újra összejött exével a TV2 piszok jóképű sztárja

A pletykák szerint Pető Brúnó felhagyott a szerelem kergetésével, sőt már Ördög Nórára sem fáj többet a foga. A TV2 sztárja ugyanis újra összejött exével, és állítólag már a szilvesztert is együtt töltötték. A zenész és párja, Kútvölgyi Sára huzamosabb időt voltak párkapcsolatban, sőt szerelmüket még a rajongók előtt is felvállalták. A szerelemnek azonban hirtelen vége lett, ráadásul bármiféle magyarázat nélkül.

Pető Brúnó újra összejött az exével a pletykák szerint (Fotó: Instagram)

Újra egymásra találtak

A fiatal pár nagyon közel állt egymáshoz, ezért is állt korábban mindenki értetlenül a bejelentésük előtt, miszerint szakítottak. Ezek után Brúnó több slágert is kiadott zenésztársával, Spacc-al, akivel már végigturnézták az országot is. Sára idő közben szintúgy zenéket készített. Tulajdonképpen mind a ketten élték az életüket egymástól teljesen függetlenül, de úgy tűnik, az idő nem változtatta meg érzéseiket, legbelül még továbbra is kötődtek egymáshoz. Most úgy tűnik, a két fiatal fátylat borított a múltra, ugyanis közös zenét csináltak, sőt még az újévet is együtt ünnepelték.

Brúnó és Sára a közös klipjükben (Fotó: YouTube)

Éjféli csók

Ugyan Brunó és Sára nem erősítették meg azokat a híreszteléseket, miszerint újra egy párt alkotnának, viszont a közös számuk után azonnal elindultak róluk a pletykák. Egy Reddit felhasználó úgy véli, nem csak összejöttek, de már a szilvesztert is együtt ünnepelték, legalábbis ezt hallotta.

– Egy közeli barátom mesélte el nekem, hogy bizony Sára is ott volt az újévi buliban. Nem tudom, hogy ezt így tervezték-e, vagy csak az élet hozta így számukra, de szerintem kétségtelen, hogy kié volt éjfélkor a csődör csókja – mondta egy neve elhallgatását kérő közeli barát.