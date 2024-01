Egyszerűen nem bírnak betelni egymással: Mikes Anna Krausz Gábornak írt szerelmes üzenetétől olvadozik most a fél internet

Krausz Gábor neve az utóbbi hetekben főleg a mérhetetlen boldogsága kapcsán merült fel a hazai bulvársajtóban, hiszen a fél ország egyként szurkolt neki, hogy Tóth Gabival való válása után ismét rátaláljon a szerelem, ami Mikes Anna személyében meg is történt.

Mikes Anna és Krausz Gábor le sem tagadhatná, hogy mennyire szerelmesek Fotó: Szabolcs László

Krausz Gábor le sem tagadhatná, hogy milyen boldog

Az óriási népszerűségnek örvendő páros még a Dancing with sthe Stars negyedik évadénak a forgatása alatt került egyre közelebbi kapcsolatba, majd végül a barátságból szerelem lett. A sztárséf és a profi táncos boldogsága azóta is határtalan. Ezt pedig Krausz Gábor követői is így látják, ugyanis elárasztották legfrissebb fotóját a pozitív kommentek, miszerint le sem tagadhatná, hogy mennyire boldog.

„Gratulálok! Boldogság, szerelem, megbecsülés, megértés! Mind kísérje az utat amiben jár kedves Gábor!”

„Megszépített a változás, a nyugalom, a boldogság”

„Szépek, aranyosak, helyesek vagytok. Sok boldogságot. Megérdemlitek”

– írták másik mellett a TV2 sztárjának a fotójához, amit már Mikes Anna sem hagyott szó nélkül, és több szívecskés és tüzes emojit is posztolt szíve választottjának.