Mi folyik itt? Együtt kapták le Marics Petit és Radics Gigit

Bár a Dancing with the Stars negyedik évadának lassan két hónapja vége van, a versenyzők olyan szoros barátságokat kötöttek egymással, hogy még mindig kapcsolatban vannak egymással. Így van ezzel Marics Peti is, akit táncpartnerével, Stana Alexandrával még össze is boronálták, de Stohl Andrással és Krausz Gáborral egy igazán mély barátság alakult ki köztük. Most pedig úgy tűnik, még egy híresség beállt ebbe a sorba, aki nem más, mint Radics Gigi.

Mire készülhet Marics Peti és Radics Gigi? (Fotó: Bors)

"Ez nagyot fog szólni!"

Marics Peti és Radics Gigi egy forgatásról jelentkezett be, ugyanis a fiatalok egy közös sláger videóklipjét készítik éppen. A projektben ráadásul olyan hírességek is szerepelnek, mint Stohl András, Stana Alexandra vagy éppen Lissák Laura, ám, hogy pontosan miről fog szólni a dal, azt még senki sem tudja. Egy viszont biztos: Petiék egy tornateremben forgattak, ahol ő maga egy kosárlabdázót alakít, András pedig az edzőjét. Lissák Laura és Stana Alexandra pedig pompomlányokként bíztatják a csapatot. Első ránézésre még azt is mondhatnánk, hogy az egykori tini mozira, a High School Musicalra hajaz.

Gigi már ki is rakott egy közös posztot Mariccsal, amihez csak annyit írt: "Ez nagyot fog szólni", míg a ValMar szépfiúja egy hosszabb bejegyzést tett közzé a forgatásról.

Nagyon rég voltam ennyire hulla, 14 órát forgattunk, de részemről fixen életreszóló élménnyel gazdagodtam. Végtelen hála mindenkinek, aki ott volt és melózott velünk. Remélem mindenki úgy élvezte, mint mi. Ahogy én láttam ez így volt. A végeredmény pedig magáért fog beszélni

– írta Peti, aki ezúttal szóló előadóként szerepel a dalban, Valkusz Milán nélkül.