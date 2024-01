Marics Peti arcára fagyott a mosoly, amikor kiderült az igazság jó barátjáról és Tóth Andiról

Istenes Bence Spotify top-5-ös listája is arról tanúskodik, hogy a műsorvezető szereti a "valamilyenséget". Ezt Fluor Tomi árulta el az Istenest legújabb részében.

Az igazságtól ráfagyott a mosoly Marics Peti arcára Fotó: Bors

Az, hogy jó-e vagy sem, másik szempont, csak valamilyen legyen

- figurázta ki barátja ízlését a zenész. A műsor másik vendége, Marics Peti azonnal neveket kért jó barátja, Istenes Bence 2023-as zenelejátszós toplistájáról. Kiderült, hogy a leghallgatottabb dalok között a harmadik helyen ott volt a BonBon. Fluor Tomi erre csak annyit mondott, hogy nincs mégegy olyan ember az országban, akinek a Spotify top5-ös listáján BonBon van. Az igazán érdekes azonban csak ezután jött.

A második leghallgatottabb dal ugyanis Tóth Andi Elhagyott című száma volt a listán.

Ezt egyedül Robbie Williams Let Me Entertain You című száma előzte meg. Marics Peti először azt hitte, csak szórakoznak vele, ezért arra kérte Istenes Bencét, hogy mutassa meg a listát. Az igazságtól pedig ráfagyott az arcára a mosoly.

Nézd a fejét, mennyire le van törve

- mondta jó barátjára mutogatva Istenes Bence.

Az komoly....

- reagált röviden Marics Peti, aki a Színvak című dalával "csak" a negyedik helyre fért fel Istenes toplistájára.

Tehát fele annyira szeretsz

- mondta erre az énekes, majd tisztázta, miért vágott érdekes fejet arra, hogy exe, Tóth Andi megelőzte őt a barátjánál.

Ezt az Elhagyott című számot én nem is hallgattam meg így rendesen. Lehet, hogy tök jó. Tehát nem azért vágtam fejeket, csak meglepődtem

- fogalmazott Marics Peti, majd hozzátette, valaki nagyon el lett hagyva az elmúlt évben, úgy néz ki.