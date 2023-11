Rasszista posztok, gyűlöletcunami: kiütötte magát a médiából Istenes Bence?

Az elmúlt egy héten komoly gyűlölet cunami zúdult Istenes Bencére, mert a vasárnapi sztárboxos izmozása előtt szokása szerint igyekezett verbálisan beleállni ellenfelébe, akár csak korábban Schobert Norbi Jr-nál is tette azt. Azonban a műsorvezető átlépett egy határt, amikor a neki szurkolók rasszista üzeneteit szedte csokorba és ki is posztolta Instagram-oldalára, ami után próbálta mosdatni magát, hogy csak véletlenről volt szó, ő nem akart gyűlöletet kelteni. Bokszpartnerét, Rácz Jenőt ez a magyarázkodás érthetően nem győzte meg, mert életszerűtlen, hogy valaki úgy válogasson össze kommenteket egy adott témához, hogy nem olvassa el őket. Azóta megvolt az összecsapásuk a ringben is, és az ott történtek még inkább felkorbácsolták a kedélyeket. A kialakult helyzet pedig ketté is törheti Istenes Bence karrierjét, mert a rasszizmusnak nemcsak az őt foglalkoztató, a liberális propagandában élenjáró RTL-nél nem fér bele, hanem sehol máshol.

Bence próbálta magát mosdatni (Fotó: Instagram)

Rácz Jenő mindent tisztázott

Az eset kirobbanásakor Istenes Bence rögtön Sebestyén Balázsékhoz „szaladt”, hogy a rádióban is mosdassa kicsit magát, de senkit nem győzött meg azzal a nyilatkozattal sem. Majd jött a vasárnapi összecsapás, melynek végén duzzogó ovisként reklamált azért, hogy kikapott pontozással. Majd Rácz Jenőt támadta be, hogy csúnyákat mondott neki a ringben, illetve belengette, hogy a pontozóbírók nem megfelelően végezték a dolgukat. Az elmúlt napok eseményeire ma reggel Rácz Jenő reagált a Balázsék című műsorban.

Egyszer egyszer összeszólalkoztunk, tegnap is reagáltam, végül is igen, de ő is ugyanúgy szólt hozzám. Az történt, hogy neki volt ez a rasszista komment, amit ő kitett az oldalára, és én napokig nem válaszoltam erre. Nagyon nagyon kevés időm volt felkészülni erre a meccsre. Nem akartam ebbe beleállni, véleményt fogalmazni. Annyit mondtam csak neki, hogy "Na itt a cigány, gyere. Ennyi, ennyit tudsz csak?".

– mesélte el a sztárséf, aki azt is leszögezte, hogy nem haragszik ellenfelére, és bízik benne, hogy ezt felnőttek módjára tudják majd tisztázni.

Csobot Adél is kikelt magából

Azonban nemcsak a ringben került sor verbális összetűzésre, mert Istenes Bence párja, Csobot Adél sem tudta féken tartani az indulatait a közösségi oldalakon. Mivel mindkét sztárnak hatalmas volt a rajongótábora, a kilátogatók egyik része Jenőnek, a másik pedig Bencének szurkolt. Többek közt Rubint Réka és családja is, akik a sztárséfet szerették volna támogatni jelenlétükkel. Végül a fitneszlady a közösségi oldalán is gratulált a győztes félnek.

– Szívből gratulálunk és a csapatodnak is! Van igazság… – írta Réka.

A bejegyzéshez Csobot Adél is kommentelt:

– Hát, minden van, csak igazság nem – szúrt oda a Sztárbox műsorvezetőnője. Vagyis Istenesék családilag duzzognak, miközben Bence tiszta körülmények között kapott ki, és pont ő volt az, aki mocskos eszközökhöz nyúlt a meccse előtt.