"Sok nehéz sorsot láttam már életemben" - karácsonyi csodát idézett elő L.L. Junior

Száz család: ha csak négy fővel számolunk, az is négyszáz ember. Minimum ennyi rászorulónak segít 2023 karácsonyán L.L. Junior és csapata. Az énekes egyébként minden évben — sőt akár évente többször is — segítő kezet nyújt a rászorulóknak, idén azonban ezt egészen más szintre emelte, köszönhetően a nemrégiben nyílt food truck vállalkozásának. A zenésznek jelenleg négy büfékocsija üzemel a főváros különböző nagyáruházainak parkolóiban: áll egy a Rózsadomb centernél, a Savoya parkban, a Pólus centernél és a Váci úti Tesconál is.

L.L. Junior új vállalkozása száz családnak segít idén karácsonykor. (Fotó: MG)

A jó ajándék

A zenész szerint sokféleképpen lehet és kell is segíteni azoknak, akik nélkülözni kényszerülnek a hétköznapokban. Úgy gondolja, hogy az egyik legszívetmelengetőbb ajándék pedig a meleg étel.

— Akinek nincs, aki a hétköznapjaiban nélkülözni kényszerül, annak a legtökéletesebb ajándék a forró étel, ami az asztalon gőzölög.

Sok nehéz sorsot láttam már életemben, és mi sem dúskáltunk gyermekkoromban, így tapasztalatból mondom, hogy egy tál vacsora képes meghitté varázsolni a szentestét.

— Én most ezzel tudok hozzájárulni egy pár család karácsonyához — mondta L.L. Junior.

Száz család

Amikor a zenész „egy pár” családról beszél, nyilvánvalóan szerénykedik. Hiszen megtudtuk, hogy összesen száz nélkülöző családról van szó, akikhez a muzsikus saját költségén juttatja el az élelmiszer csomagokat.

Az üzlettársammal közösen találtuk ki és valósítjuk meg ezt a projektet. A szándékaink tiszták: nem reklámot akarunk magunknak, hanem segíteni szeretnénk azoknak, akiknek nagy szükségük van rá.

— mondta a Borsnak a zenész.