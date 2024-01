Kulcsár Edina végre megmutatta kisfiát, ilyen nagy már Medox

Kulcsár Edina immár három gyermek boldog és büszke édesanyja. Előző házasságából született a kisfia, Medox és lánya, Nina. Ám miután elvált Szabó András Csutitól, hamarosan már G.w.M oldalán tűnt fel. A rapperrel azóta már össze is házasodtak és született egy közös kislányuk, Amara.

Kulcsár Edina / Fotó: Szabolcs László

Edina rendszeresen oszt meg legkisebb gyermekéről friss tartalmakat. Ám Medox és Nina egyre ritkábban tűnnek fel az anyukájuk közösségi oldalán. Hogy ez miért lehet így, azt nem tudni, de már Edina közösségi oldalán ezt szóvá is tették a követők. Ráadásul nem csak szóvá tették, de nehezményezték is, hogy Csutival közös gyermekei, miért kerültek a háttérbe. Ám most Kulcsár Edina kivételt tett és egy friss közös fotót osztott meg elsőszülöttjével, Medoxal.

A kisfiú elképesztően aranyosan pózolt Kulcsár Edina mellett, aki a nyakánál karolta át.

Hihetetlen, hogy már ilyen nagy okos fiam van! Medox

- írta közös fotójukhoz Kulcsár Edina, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

- Olyan régen láttuk, hogy fel se ismertem

- Helyes nagyfiú, de olyan kis komolynak látszik. Hiányolom a régi huncutságot a szeméből!

- De jó látni a nagyobb gyerekeket is

- Szuper látni Medit is!Nagyon szépek vagytok!

- írták sorban Kulcsár Edina követői.