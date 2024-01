Megtalálta Kulcsár Edina hasonmását a TV2 sztárja

Hadas Alfréd a minap a Szerencsekerék sztárvendégeként próbált szerencsét. Nagyon szeretett volna milliókkal távozni, de semmi nem úgy jött össze aznap, ahogy szerette volna. S bár üres zsebbel távozott, de legalább szemben találta magát Kulcsár Edina hasonmásával.

Hadas Alfréd azt hitte rosszul lát (Fotó: TV2)

Kulcsár Edinának ikertestvére van?

A Sztárban Sztár leszek! felfedezettje tette próbára a szerencséjét a TV2 nagy sikerű vetélkedőjében. Most is, ahogy mindig: két civil játékos szállt harcba egy hazai hírességgel. Éppen ezért Hadas Alfréd nagyot nézett, amikor belépett a Szerencsekerék stúdiójába és szembe találta magát Kulcsár Edinával.

– Hatalmas reményekkel mentem a műsorba, szerettem volna sok pénzt nyerni – mesélte a Borsnak Hadas Alfréd. – Most jött ki az új albumon, meg két új klipem, de szeretnék még több klipet csinálni, amihez sok pénz kell. Szóval reménykedve léptem be a stúdióba, ahol ott állt velem szemben Kulcsár Edina. Amikor mellé értem, akkor láttam, hogy nem is Edina, hanem a hasonmása, de megszólalásig hasonlított rá. Még szét is néztem, nincs-e ott G.w.M, vagy a barátnőm, mert akkor nem kezdek ki vele.

A fiatal rapper azt is elmesélte, hogy Kasza Tibi egész műsor alatt szívta a vérét.