Amara születése óta nem néznek egymásra ugyanúgy Kulcsár Edinával - G.w.M sokkoló vallomása

Az egész országot megdöbbentette, amikor Kulcsár Edina bejelentette, hogy Csutival való házassága zátonyra futott, és olyannyira javíthatatlan a helyzetük, hogy már el is határozták magukat a válás mellett. Nem sokáig sírt előző szerelme után azonban az egykori szépségkirálynő, ugyanis hamar rátalált a szerelem a híres gengszter rapper, G.w.M személyében. Edina és Márk úgy fogalmaztak, hogy szerelmük mindent elsöprő, és az, hogy az emberek csúnyákat mondanak rájuk, csak azt bizonyítja, hogy mindenki rájuk irigykedik, mert kapcsolatuk olyan ritka és egyedi, amilyen senki másnak nem lehet. Az azonban valósággal sokkolta a magyarokat, hogy nem sokkal azután, hogy hivatalosan is bejelentették kapcsolatukat, azt is elárulták, hogy gyermeket várnak. Amara érkezése azonban komoly változásokat hozott a pár életébe - írja a Metropol.

Kulcsár Edina és G.w.M nagyon szeretik egymást Fotó: Instagram

A Mokka egy tündéri videót állított össze, amelyben összefoglalták, hogy milyen sztárbabáknak örülhettünk 2023-ban. Kulcsár Edina és G.w.M kislánya, Amara természetesen kiemelt helyet kapott, és az összeállításban a rapper mesélt arról, hogy mit kell tudni a babáról, és hogy milyen változásokat hozott az életükbe.

Nagyon jó baba, sokáig alszik velem, és nagyon szép, egy tünemény. Még jobb lett minden, amióta ő van. Abszolút a szeretet hozta be a házba és a szeretet övezi az egész kis családunkat

– mesélte csillogó szemekkel.

G.w.M lekoptatta a sok "sz*r embert"

Ahgyan azt már megírtuk, a rapper nemrégiben kórházba került, állításuk szerint pedig valóban komoly volt a baj, ugyanis mint kiderült, G.w.M súlyos depressziótól szenved, ami miatt meg is hízott, emellett pedig még a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Emiatt pedig nyilván nagyon dolgozni sem tudott, most azonban arról számolt be a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében, hogy vége a kényszerpihenőnek.

Hozom a cuccokat kifelé hamarosan! Most decembertől rajtolok, aztán újra annyi dal jön, amennyit megszokott tőlem. Kellett ez az egy év pihi ennyi idő után. Az állapotom egyre jobb, illetve a magánéletem is stimm! Lekopott sok fake sz*r ember is az elmúlt időszakban. Szóval érkezem vissza ahhoz, amit imádok: ZENE

– válaszolta G.w.M egy rajongója kérdésére, amelyben a lelki állapota után érdeklődött.