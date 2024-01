Korda György: "Nekem csak Klárika van"

Világra szóló születésnapot tervez a Korda–Balázs-házaspár, Az ok: Korda György január negyedikén ünnepli a nyolcvanötödik születésnapját. A póker koronázatlan királya viccesen nyilatkozott erről.

Korda György 85 éves, de még mindig hihetetlen energiával veti bele magát a fellépésekbe is Fotó: Camera Kft.

– Nem csak egy napig tartó ünneplés lesz, az biztos! Meg kell adni a módját, hiszen ez egy különleges évszám az ember életében. Sokan megijednek, ha nyolcvanöt évesek lesznek, de én nem. Már több héttel a születésnapom előtt kiküldtük a meghívókat: „Két hírem van, egy jó és egy rossz. A rossz, hogy nyolcvanöt éves lettem. A jó, hogy nem látszik” – kezdte nevetve az ország Gyuri bácsija a hot! magazinnak.

„Annyi szépet kaptam az életben, hogy a legnagyobb ajándék az emberek szeretete”

A szakmájukból adódóan rengeteg lehetőségük volt külföldön fellépni, így nemegyszer előfordult, hogy az Atlanti-óceán túloldalán érte őket a művész nagy napja.

– Klárikával sok születésnapot ünnepeltünk kettesben. Miután több mint harmincszor voltunk fellépni Amerikában, Kanadában, Ausztráliában, így az újévi koncertünk sokszor egybeesett a szülinapommal. Sajnos a nagy családommal régóta nem ünnepelhetek együtt: egyedül én élek, nekem pedig csak Klárika van – mondta az énekes.

1980 óta elválaszthatatlanok Balázs Klárival: akkor kötötték össze az életüket. Azóta folyamatosan azon dolgoznak, hogy olyan élményeket szerezzenek a másiknak, amikre évekkel később is pontosan emlékeznek majd.

– A legemlékezetesebb a hetvenedik születésnapom volt: Klári meglepett egy Monte Carló-i utazással, ott benevezett egy pókerversenyre a kaszinóba, fizette a nevezési díjat, mellé pedig egy olyan gyönyörű órát kaptam tőle, hogy a mai napig féltett kincsként hordom.

Először nyolcvanévesen vettem észre, hogy idősödöm. Nem szeretek nosztalgiázni, mert elérzékenyít. Soha nem is mondom, hogy „Bezzeg az én időmben!” Ezek elgyengítő dolgok és az időskor jelei.

Úgysem tudom letagadni: a színpadon nem mozgok annyit, mint régebben. Viszont a feleségem ennyi év után is tetszik, most is szeretem őt, szeretem az embereket. Annyi szépet kaptam az életben, hogy a legnagyobb ajándék az emberek szeretete és az, hogy a mai napig egyenrangú művészként részt vehetek a könnyűzenei palettán – tette hozzá Korda György.

Korda György és Balázs Klári évtizedek óta elválaszthatatlanok

„Boldogsággal tölt el, hogy nem kell szerepet játszanunk ahhoz, hogy szeressenek”

Sokan azt gondolhatják, hogy több mint negyven év után már nem élhet át semmi újat egy pár, de ez rájuk egyáltalán nem igaz, hiszen tesznek azért, hogy ne unjanak rá a kapcsolatukra.

– Sosem volt unalmas a házasságunk, hiszen annyi szép történt velünk, amit közösen élhettünk meg, legyen az turné, lemez vagy együtt elért sikerek. Nincs két egyforma napunk, nem lépünk kétszer ugyanúgy a színpadra, emellett a szerelmünk alapjai a mai napig stabilan állnak – mesélte Klári.

A zenéjük nullától kilencvenkilenc éves korig bárkinek erősen ajánlott, ez pedig látszik a koncertjeiken is, hiszen a legkisebbektől a legidősebbekig szinte minden korosztály megjelenik rajtuk.

– Sok generációt látunk a fellépéseken, egészek kicsiktől az egyetemistákon át a nagymamákig.

Nagyon büszkék vagyunk erre, imádjuk őket, és minden koncert olyan, mint egy szeánsz, ahol végig velünk énekel a közönség. Boldogsággal tölt el, hogy nem kell szerepet játszanunk ahhoz, hogy szeressenek.

Megtehetjük, hogy negyven éve ugyanolyanok vagyunk a színpadon, mint a privát életünkben. Sokan példaképnek tartanak bennünket, hogy ennyi ideje szeretjük egymást Gyurival, és úgy érzem, nemcsak házastársak, de szövetségesek is vagyunk – tette hozzá a művésznő.

Harmadik éve csinálja a fesztivált Korda György és Balázs Klári

Harmadik éve zsűritagok a Duna Csináljuk a fesztivált! című műsorában, ahol minden évben egy a cél: keresik az évszázad magyar slágerét. Az adásokban más-más korszakok szerzeményeit adják elő népszerű előadók.

– A produkciók véleményezésénél figyelembe vesszük magát a dalt, a szöveget és a hangszerelést. Nem tudjuk kihagyni az előadó személyét sem. Nehéz elvonatkoztatni, de többször volt rá példa, hogy az aktuális előadó jobban hozza a dalt, mint az eredeti énekes, de a fordítottja is előfordult már – tette hozzá Klári.

„A koncert alcíme az, hogy »Fiatalság, bolondság«, ez Gyurinak egyfajta élcelődése saját magával”

Igazi nagy bulira készül a házaspár, hiszen nem csak január eleje az, ami idén születésnapot jelképez Gyuri bácsinak – egy tavaszi dátum is ugyanolyan fontos szerepet játszik az életében.

– Izgatottan várjuk a nagykoncertet, amit 2024. május 11-én tartunk az Arénában.

Ott is megünnepeljük a férjem nyolcvanötödik születésnapját. Az alcíme az, hogy „Fiatalság, bolondság”, ez Gyurinak egyfajta élcelődése saját magával.

Rengeteg meglepetéssel készülünk, szeretnénk olyan produkciót nyújtani, ami mindenben megállja a helyét, olyan vendégekkel, mint Dobrády Ákos és Charlie – mesélte a házaspár.

Interjúnk lezárásakor Korda György szeretett volna üzenni olvasóinknak a köszöntésével kapcsolatban, mivel úgy érzi, nem lehet elég hálás a közönségének.

– Szeretném megköszönni a hot! magazinnak, hogy megemlékezett a születésnapomról, illetve köszönöm az emberek több évtizede tartó szeretetét és az életet, amit kaptam tőlük.