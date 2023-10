Harmadszorra is a Csináljuk a fesztivált! zsűrijében foglal helyet Korda György és felesége, Balázs Klári. Az énekesek nagy örömmel fogadták, hogy a következő évadban is számítanak szakértelmükre a Duna közkedvelt zenés show-műsorában.

Korda György és felesége, Balázs Klári ismét zsűriszékben dönt az évszázad slágeréről. Fotó: MTVA

„Mi továbbra is ott leszünk a zsűriben"

– A Csináljuk a fesztivált egy hiánypótló műsor, hiszen a szórakoztatás mellett értéket is képvisel. Sokakat megszólít, és a nézettségen is látjuk, hogy népszerű minden korosztály körében. Hamarosan érkezik az új évad, és mi továbbra is ott leszünk a zsűriben. Már megkezdődtek az előkészületek, elképesztően jó adások lesznek – jelentette be a Dankó Rádió Derűs napot! című műsorában Balázs Klári. Férje, a hat évtizede a zenei pályán sikert sikerre halmozó Korda György hozzátette, a Csináljuk a fesztivált! nem kizárólag szakmai verseny, az évszázad slágerének megtalálása közösségi feladat.

– A közönség szavazhat, arról, hogy melyik dalok kerüljenek be a műsorba, és bár még a listát nem oszthatom meg, annyit elárulok, hogy eddig igazán jól válogattak! – incselkedett tőle megszokott kedves stílusban Korda. – Ebben az évadban is nehéz dolgunk lesz, mert ezúttal sem a fellépőket pontozzuk, hanem a slágereket. Teljesen elvonatkoztatni az adott produkciótól persze lehetetlen, egy előadó hatása megváltoztathatja a pontozás menetét – tette hozzá az Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas énekes.

Ki lesz a többi zsűritag?

Korda György és Balázs Klári tehát immár harmadik alkalommal csatlakozik az ítészek sorába. A további zsűritagok személyét nem hozták nyilvánosságra, de nem kizárt, hogy részben vagy teljes egészében megegyezik majd a tavalyi évad gárdájával. Ebben az esetben az énekes házaspárhoz Balázs Andi, Feke Pál, Frenreisz Károly és Nagy Bogi csatlakozhat.