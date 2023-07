Hatalmas bulival ünnepelte a 70. születésnapját a Király család feje

Nagy napra ébredtek múlt kedden a Király család tagjai. A jeles alkalomra Ben is Magyarországra érkezett a családjával New Yorkból.

Hosszú idő után újra összeálltak a Király gyerekek (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Az egyik ismert mulatóban megrendezett születésnapi partinak voltak könnyes pillanatai is. Amikor Viktor a színpadon köszöntötte az édesapját, bizony el-elcsuklott a hangja, de az ünnepelt szeme is furcsán csillogott. Természetesen ott voltak az egykori Universal együttes tagjai is, akikkel korábban Tamás együtt zenélt, és ezen az estén újra színpadra álltak.

A közös produkció sem maradhatott el (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Tíz évet bőven letagadhat a korából az üzletember, akinek az élete elég kalandosra sikerült. A zenészként ismert Tamás az esküvője után Gabival „csak” nászútra utazott Amerikába, ám az majd’ húsz évig tartott! Az akkor még fiatal férfi a tengerentúlon először zenélésből tartotta el a családját, majd amikor megérkeztek az ikrek, Viktor és Ben, úgy érezte, hogy komolyabb munka után kell néznie: ékszerekkel kezdett foglalkozni, és ezt teszi a mai napig.

A partin az eszem-iszom mellett egymás után színpadra lépett Linda és Viktor, majd együtt is énekelt a három testvér. Tamás ismét mikrofont ragadott, és Viktorral együtt egy érzelmes Sinatra-dalt adtak elő.

Király Gabi az édesanya, Viktor és Ben kisfia, Kai (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A meglepetésajándék a gyerekektől egy ciprusi utazás lett, amelyre majd a feleségével, Gabival utazik el a családfő.

A születésnapi partiról a Király gyerekek éjfél után mentek haza, míg a szüleik és a barátaik hajnali 3 óráig buliztak.