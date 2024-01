Katalinnak és Vilmosnak még a szava is elállt: ezt kérte tőlük a kis György herceg

Hihetetlen, de már a 11. születésnapját fogja ünnepelni júniusban György brit királyi herceg, Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb gyermeke. A kisfiú a kamerák előtt született meg, és a média célkeresztjében napról-napra láthattuk ahogy felnő. Nem véletlen ez, ugyanis a trónörökös walesi herceg Vilmos legidősebb fiaként ő a második a trónöröklési sorban. A jövőben egyszer király lesz a kis György majd az apja után, éppen ezért rengeteg feladat van, amit meg kell tanulnia, mire eljön az idő. A szülei azonban kezdetben azt a döntést hozták, hogy nem erőltetik rá fiatalon a hagyományokat és kötelességeket, hagyj élvezhesse kicsit a gondtalan gyermekéveket.

György herceg készen áll rá, hogy minél több dolgot megtanuljon trónörökösként /Fotó: MTI

Most azonban kiderült, hogy György herceg készen áll rá, hogy minél több dolgot tanulhasson meg trónörökösként, ezért már a nagyapja, III. Károly király koronázásakor fontos szerepet töltött be a ceremónia során. Pedig a szülei nem erőltették, sőt inkább távol is tartották volna a rendezvénytől a fiúkat - rántotta le róla a leplet a Mirror.

A koronázási szertartás alatt ugyanis 8 tizenéves gyermeknek részt kellett vennie segítőkezekként Károly és felesége Kamilla ruháinak cipelésében. Emellett meghatározott dalokat kellett énekelniük, és végig kísérni az új uralkodót és kíséretét a beiktatás során.

A 8 fős "díszfal" tagjai mindig magasrangú családtagok tinédzser gyermekeiből került ki, így György herceg volt egyszerre a legmagasabb rangú, és mégis legfiatalabb korú gyermek is a csapatban.

Ehhez kapcsolódóan osztott meg egy rövid történetet a királyi családról Robert Hardman a III. Károly: Új király, új udvar című dokumentum-könyvében.

Vilmos herceg és Katalin hercegné azt akarta, hogy ne lásson el örökösi feladatokat György, amíg be nem tölti a 20-as éveit. Ezért mielőtt díszfalat állt volna a koronázáskor, megkérdezték tőle, hogy jól érzi-e magát, nem zavarja-e, hogy ő itt a legfiatalabb. Kiderült, hogy György herceg nagyon lelkes volt a feladatától

- árulta el könyvében a királyi család szakértője.