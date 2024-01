Katalin hercegné ezen a szigorúan őrzött luxusklinikán lábadozik a műtétje után

Ahogy arról lapunk is írt, Katalin hercegnét kórházba szállították a hét elején: átesett egy komoly hasi műtéten. Erről a palota nyilvános közleményben számolt be, azonban a magánélethez való joga miatt bővebben nem árulták el, hogy milyen beavatkozáson kellett részt vennie a hercegnének, vagy hogy milyen állapotban van jelenleg. Amit jelenleg tudunk, az annyi, hogy Vilmos herceg feleségének 10-14 napot kell eltöltenie egy magánkórház vendégségében Londonban, és a nyilvános megjelenéseit minimum húsvétig elhalasztja a hercegné.

A klinika bejáratát most fegyveresek őrzik éjjel-nappal /Fotó: AFP

Most a DailyStar derítette ki, hogy Katalin egy londoni luxusklinikán tartózkodik, amelyet biztonsági őrök hada őriz éjjel nappal. Az intézmény hipermodern: egy ötcsillagos szállodához hasonlít, és még saját cukrászdája is van. A The London Clinic nevű magánkórházban 0-24-es privát portaszolgálat működik, bármilyen kéréssel fordulhatnak hozzájuk a betegek, az intézményben pedig egy díjnyertes főszakács is dolgozik, aki a legkiválóbb ételeket készíti el a lábadozóknak. Relaxációs szoba és wellnes-részleg is található a kórház területén, az pedig már csak a hab a tortán, hogy egy helyi kézműves édességeket készítő cukrászdának is otthon ad a klinika.