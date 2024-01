4 dolog, amit biztos nem tudtál a szülinapos Katalin hercegnéről

Katalin hercegné január 9-én ünnepli 42. születésnapját, azonban az elmúlt években szinte semmit nem öregedett a mindig mosolygó, sportos, háromgyermekes anyuka. Vilmos herceg felesége, és walesi hercegné hatalmas utat tett meg önmaga elfogadtatásában, és a királyi családon belüli helyéért is. Míg a Catherine Middleton névvel született hercegné mindössze egy jómódú, falusi család gyermeke volt, addig mostanra ő vált a királynéi cím örökösévé, akit a közeljövőben már az alattvalók is szívesen látnának Vilmos oldalán a trónon. Egy tavalyi brit felmérés szerint ráadásul Katalin hercegné a legnépszerűbb tagja a királyi családnak, a férjét megelőzve.

Jelenleg az uralkodó család 4 legfontosabb tagjának egyike Katalin hercegné /Fotó: AFP

A DailyMail a jeles nap alkalmából összegyűjtött egy sor érdekességet a hercegnéről. Például azt, hogy Katalin és férje, Vilmos az egyetemen ismerkedtek meg egymással, ám egy alkalommal még szakítottak is egymással 2007-ben, de továbbra is barátok maradtak. Ebből a ki nem hűlt kapcsolatból épült ki végül a szerelmük. Végül pedig 2010-ben el is jegyezték egymást, a többi pedig - ahogy azt mondani szokás - már csak történelem.

Már rendszeresen egyedül is jár rendezvényekre

Míg korábban csak Vilmos társaságában mutatkozott nyilvánosan a hercegné, az utóbbi években egyre gyakrabban jelenik meg egyénileg is adománygyűjtő rendezvényeken, vagy sporteseményeken. A királyi család szakértője szerint ez azért van, mert mostanra találta meg az önbizalmát a hercegné. Ez már csak azért is történhetett valóban így, mert a megboldogult II. Erzsébet királynő tiszteletére rendezett koncert során tavaly már a hercegné vezette a királyi családot.

Katalin nyitotta meg a híres adománygyűjtő hétvége adását

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a hagyományosan decemberben tartott "Children In Need" adománygyűjtő hétvégén mindig híres emberek fognak össze civil társaságokkal, hogy pénzt gyűjtsenek a rászoruló gyerekeknek Angliában. A neves alkalomból pedig magát Katalin hercegnét kérték fel, hogy nyitó beszédet mondjon az adománygyűjtő csatornán, amit örömmel el is vállalt.

A hírességek körében is imádják a hercegnét

Katalin maga is teniszezett fiatalon, és gyermekeit is rendszeresen edzésekre járatja, sőt György herceg kifejezetten tehetségesnek is mutatkozik benne. Nem véletlen hát, hogy Katalin megjelent az Angliában tartott Wimbledon-i tenisztornán is tavaly. Itt pedig lencsevégre kapták, amint magával Roger Federerrel tekintett meg egy mérkőzést, és közben mosolyogva kedélyesen elbeszélgettek egymással. De beszélhetünk akár David Beckhamről is, aki még meghívást is kapott Vilmos és Katalin esküvőjére, azt pedig mondanunk sem kell, hogy felesége, Victoria Beckham és a hercegné rögtön megtalálta a közös hangot a divat világáról a lagzi során.

Katalin és lánya is kezd divatikonná válni

Katalin és lánya, Sarolta ruhakölteményeit imádja a nagyvilág, nem ritka, hogy világsztárok másolják le a hercegnők egy-egy ruhadarabját. A DailyMail beszámolója szerint Katalin hercegné ruháinak értéke, amelyeket 2023-ban viselt, összesen meghaladja a 70 millió forintos értéket. Ráadásul ez az összeg még csökkenő tendenciát is mutat, ugyanis 2022-ben összesen 76 millió forint értékű szettek voltak a hercegnén. Katalin legdrágább szerelését egyébként az apósa királlyá koronázásakor viselte, az akkori testreszabott Alexander McQueen ruhája és fejfedője összesen 32 ezer fontba, vagyis durván 13 és fél millió forintba került.