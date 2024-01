Ifjabb Schobert Norbi édesapjától tanulta el, hogyan kell a nőkkel bánni

Ifjabb Schobert Norbi nemrég a barátnője, Farkas Petra születésnapját ünnepelte, de nem is akárhogyan. A fiatal sztárcsemete nagyon kitett magáért, ugyanis a gyönyörű virágcsokor mellett még ajándékot is vett szerelmének, ráadásul tette ezt úgy, hogy Petra semmit sem sejtett az egészből, teljes meglepetésként érte. A Farm VIP második évadának győztese mindig tudja bizonyítani, hogy arany szíve van, amit bevallása szerint otthonról hoz.

Ifjabb Schobert Norbi édesapjától tanulta az udvarlást. (Fotó: hot! magazin)

Édesapja példáját követi

Norbi elismerte, volt kitől tanulnia, ugyanis az apja mindig is a tenyerén hordozta Rubint Rékát.

– Apa általában nagyon sokat foglalkozik anyával, még akkor is virágot visz, amikor nincs különlegesebb alkalom, szóval biztosan közrejátszik az én gesztusaimban is az, amit mindig is láttam tőle – kezdte a Borsnak a fitnesz-család idősebbik fiúgyermeke, aki szerint a figyelmesség és a törődés személyiség függő is, de szerinte az is kell hozzá, hogy az ember eléggé szerelmes legyen.

Ifjabb Schobert Norbi a jó kapcsolat titkáról mesélt. (Fotó: hot! magazin)

A jó kapcsolat titka

A fiatal utód igencsak érett gondolkodással vélekedik a kapcsolatokról, ami kora ellenére igencsak meglepő. Norbi szerint ez egy jó kapcsolat titka:

– Azt az embert kell megtalálni, akivel tényleg jól érzed magad és nem csak azért vagy vele együtt, hogy csak legyen veled valaki. Fontosnak tartom a kémiát és a kölcsönös energiabefektetést a kapcsolatban. Talán a legfontosabb titka a jó kapcsolatnak, hogy nem szabad magunkban tartani semmilyen érzelmet, minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy kimutassuk a szeretetet, ameddig van rá lehetőségünk – jegyezte Schobert Norbi Jr., aki szerint fontos önmagunknak lenni egy kapcsolatban, ugyanis szerinte inkább korán derüljön ki az, hogy két ember nem illik össze, mintsem instabil lábakon kezdjen épülni két ember viszonya.