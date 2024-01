Ifjabb Schobert Norbert: Még nem éreztem ilyet senki iránt

Sokszor megmosolyogjuk a gyerekszerelmet, pedig akár egy igazán erős és gyönyörű felnőtt kapcsolat kezdetét is jelentheti. Így alakult ez ifjabb Schobert Norbert és a párja esetében is.

ifjabb Schobert Norbert és Petra hat évvel ezelőtt találkoztak először - Fotó: hot! magazin

– Hat évvel ezelőtt volt egy műsor, amiben anyáék szerepeltek, és ahol Petra is fellépett szólótáncosként. Ott láttam először, és emlékszem, nagyon megtetszett – kezdte a fiú az első találkozásuk történetét. – Még kisgyerek voltam, nagyon izgultam, de mindenképpen oda akartam menni hozzá, mert tudtam, hogy ha nem teszem meg, azt nagyon bánni fogom később.

A Schobert család nem arról ismert, hogy megfutamodnának bármilyen kihívás elől – a legidősebb fiú gyermek sem kivétel ezalól. Így történt, hogy Norbi vette a bátorságot, és elkérte Petra elérhetőségét. Ám egy-két kósza üzenetváltás és kezdeti próbálkozás után úgy tűnt, hogy ebből semmi nem lesz. Öt és fél évet kell ugranunk az időben, hogy újra felvegyük a románc fonalát.

– Egy szakítás után voltam majdnem egy évvel, és nem kerestem, de nyitott voltam egy új párkapcsolatra. Többnapos osztálykirándulásra mentünk Gödre, ahogy véletlenül Petráék is, ami azért érdekes, mert ő több száz kilométerre él a fővárostól. Megosztottam az Instagramon, hogy ott vagyok, ő pedig reagált rá, én visszaválaszoltam, és elkezdtünk beszélgetni – mesélte a hot! magazinnak.

Norbi még senki iránt sem érzett úgy, mint Petra iránt - Fotó: hot! magazin

Ifjabb Schobert Norbert külföldön töltötte a karácsonyt a párjával

Az üzenetváltást később naponta több órás telefonhívások követték, majd személyesen is randevúztak.

– Végül a szentendrei Duna-parton találkoztunk. Elkezdtünk beszélgetni, és úgy elment az idő, mint egy pillanat.

Én még nem éreztem ilyet senki iránt, annyira megfogott

– vallott az érzelmeiről Norbi. – A szüleim imádják Petrát, és én is jóban vagyok az ő szüleivel. Az elején volt egy kis érthető távolságtartás, de ahogyan teltek a hónapok, és látták, hogy komolyan gondolom a kapcsolatunkat, ők is komolyan vettek engem. Az is nagy szó, hogy karácsonykor elengedték velünk Thaiföldre, mert még sosem töltötte a családjától távol az ünnepeket. A társaságból nem sok embert ismert, így mondta is, hogy neki ott én voltam a család.

A távolság nem akadály? A fiatalok mindketten nagyon elfoglaltak, ráadásul több száz kilométerre laknak egymástól. – A kapcsolatunk elején attól féltünk, hogy csak havonta láthatjuk egymást. De igazából majdnem minden héten találkozunk: megoldottuk. Én abban hiszek, hogy mindenkinek arra van ideje, amire szán – mesélte Norbi.