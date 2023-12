Rubint Réka megrázó vallomása: az elmúlt egy évünk hatalmas küzdelem volt

Korábban már írtunk róla, hogy Rubint Réka családjával együtt egy kis vakációra indult az ünnepi időszakban. Réka az utazás előtt lapunknak úgy nyilatkozott, hogy az idei év végén igyekszik sokat pihenni, hogy újult erővel tudjon majd belevágni az újévi pörgésbe. A fitneszedző legújabb Instagram bejegyzése azonban azt bizonyítja, hogy a feltöltődés mellett a sportot sem iktatta ki teljesen az életéből.

Rubint Réka számára több szempontból is nehéz volt az elmúlt év (Fotó: Facebook)

Bár eleinte Réka még nem árulta el, hogy pontosan merre is veszik az irányt családjával, közösségi oldala lebuktatta, hogy Phuket szigetén töltik a karácsonyt. Ki is jár a pihenés a fitneszedzőnek, Réka ugyanis rengeteget dolgozott az elmúlt években. Számos új projektbe fogott bele, mindemellett 143 tábort is szervezett az elmúlt 13 évben. Réka egyébként azt is megígérte a rajongóinak, hogy nem fog teljesen eltűnni az ünnepi időszakban.

Úgy tűnik be is tartja ígéretét, ugyanis már az utazás kezdetekor egy fotóval jelentkezett be a közösségi oldalán. Az első kiposztolt fotót nézve azonban kiderült: Schobert Norbi és Rubint Réka középső gyermeke nem tartott családjával a vakációra. Bár az édesanya már az indulás pillanatában hiányolta gyermekét, úgy tűnik, végül remekül érzik magukat a mesés szigeten: csónakáznak, úszkálnak, finomakat esznek és rengeteget sportolnak.

˝Mindenhonnan fel lehet állni!˝

Réka egy másik bejegyzéséből az is kiderült, hogy az egyik reggelt 8 kilométer futással indította, ami bár nehezebben telt számára, mint korábban, de fontos gondolatokat indított el benne. Posztjában ugyanis megvallotta, hogy az elmúlt egy évben hatalmas csatákat kellett megvívnia:

− Ma reggel 8 kilométer futással indítottuk a napot!

Évekkel ezelőtt ennyivel melegítettem, most az utolsó 1,5 -2 kilométeren úgy éreztem, h az életemért küzdök … vizes homok, meleg és régen futottam ennyit..

Az elmúlt 1 évünk is egy hasonlóan hatalmas küzdelem volt … de erről majd részletesen a könyvemben️.

Egy biztos! Mindenhonnan fel lehet állni!

Egyetlen ember kell hozzá és az TE vagy!

Soha! ne hagyd , hogy a félelmeid irányítsanak, mert akkor egészen biztos, hogy elveszel!

Minden csatát meg lehet nyerni, ha nem hagyod magára a főhőst: ÖNMAGAD!˝

– fogalmazta meg.