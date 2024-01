Friss hírek jöttek a kórházban fekvő Károly királyról

Ahogy arról lapunk is több soron beszámolt, az angol király III. Károly péntek reggel érkezett meg arra a londoni magánklinikára, ahol egy korrekciós prosztataműtétet hajtottak végre rajta napközben. Mielőtt azonban kés alá feküdt volna, meglátogatta feleségével, Kamilla királynéval a fia mennyasszonyát, Katalin hercegnét is, aki szintén az intézményben lábadozik a múlthét keddi komoly gyomorműtétje óta. Az alattvalók és az újságírók legnagyobb megdöbbenésére azonban péntek délután Kamilla egyedül hagyta el az intézményt a férje nélkül. Most kiderült, hogy Károly király továbbra is megfigyelés miatt bent tartják a kórházban.

Károly király továbbra is a kórház vendégszeretetét élvezi /Fotó: AFP

III. Károly évek óta jóindulatú prosztatamegnagyobbodásban szenved, és ezt soha nem is titkolta. Azzal, hogy nyíltan vállalja az állapotát, motiválni szeretné férfitársait rá, hogy merjenek vizsgálatra járni. A Metro magazin beszámolója szerint hasznos is az uralkodó példamutatása, ugyanis amióta bejelentette, hogy kés alá fekszik, azóta tizenkétszeresére nőtt a prosztata-megnagyobbodásról szóló weboldalak látogatottsága az Egyesült Királyságban.

Kamilla királyné azt nyilatkozta a férje műtétjét követően, hogy a beteg jól van, és alig várja, hogy a kezelés végeztével visszatérhessen dolgozni. Egy napig azonban biztosan még a kórházban kell maradnia Károlynak.

