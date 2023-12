Hoppá! Durván kipattintotta magát a ValMar sztárja, félmeztelenül pózol – fotó

Az utóbbi időben kicsit háttérbe vonult a ValMar énekese, Valkusz Milán. A nyári, nagyon durva koncertszezon után ő a saját, szólókarrierjét is építgette, valamint intézte a duó ügyeit. Na meg persze gyakran a helyszínen szurkolt zenésztársának Marics Petinek, aki a Dancing with the Stars trófeájáért táncolt. S miközben barátja szinte beköltözött a próbaterembe, mert napi 6-9 órákat gyakoroltak a táncos showműsorra, addig Miló az edzőterembe járt.

Kigyúrta magát a ValMar sztárja, Valkusz Milán Fotó: Facebook/ValMar

Szexi férfivá gyúrta magát Valkusz Milán

Kőkemény nyara volt a ValMar srácoknak, szinte minden este más városban koncerteztek, és egy fesztivál sem múlhatott el nélkülük, mindenhol sikítozó tinik várták őket. Nem is tagadják, mire vége lett a szezonnak, alaposan elfáradtak, hiszen a sok utazás, a bulik, a rendszertelen alvások nagyon igénybe vették a szervezetüket. Nyaralni is csak pár napot tudtak, de persze nem bánják, imádják ezt az egészet.

Amióta pár éve berobbantak az Úristen dalukkal, azóta elképesztő népszerűségnek örvendenek, igazi tinibálványok lettek. S ha még nem lettek volna elég híresek, Miló versenyzőként szerepelt a Sztárban Sztárban, ahol Marics Peti ítész lett.

A két énekes nagyon kiegészíti egymást, miközben nagyon más a habitusuk. De az biztos, mindig, mindenben segítik, támogatják egymást. Az utóbbi hónapokban azonban meglepő módon mindketten mással voltak elfoglalva. Míg Marics Peti a Dancing with the Stars-ban bizonyította tehetségét, addig Milo a szólóprojektjét építgette. Szabadidejében pedig belevetette magát az edzésekbe, aminek mostanra igazán mutatós eredménye lett: