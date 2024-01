Ez aztán a luxus: 7 milliós óra pihen Curtis csuklóján

Két hét felhőtlen szórakozás, láblógatás és pihenés vár az elkövetkezendő napokban Széki Attilára, aki egy baráti társasággal Dominikára utazott. A zenész a későbbiekben csatlakozni fog majd L.L. Juniorhoz és szerelméhez, Dárdai Blankához, akik szintén a paradicsomi szigeten ejtőznek.

Curtis megérdemli a pihenést, Dominikára utazott (Fotó: VT)

Méteres szivarok

Curtis számára erős volt ez az év, megannyi koncert, új házba költözés, sok utazás és kemény munka van mögötte, épp itt volt az ideje annak, hogy egy kicsit kifújja a levegőt. A zenész már ősz végén eldöntötte, hogy ha túl lesz az élete legnagyobb volumenű szólókoncertjén, akkor el akar utazni egy mesebeli szigetre, ahol csak a tenger, a jó rumok, a méteres szivarok és a haverok veszik körül. A terve - most már tudjuk - sikerült, hiszen a rapper útnak indult a festői Dominikára. Ott a rum és a szivar adott, a barátok viszont szintén magyarok lesznek, hiszen már napok óta ott ejtőzik L.L. Junior is a kedvesével.

Nemsokára elég sok időt töltünk majd együtt, hiszen indul a buli! Mi január másodikán utazunk, Curtisék pedig egy pár nappal később csatlakoznak hozzánk.

– mondta még az út előtt a Borsnak L.L. Junior, aki a hírek szerint már nagyon várta a barátját, akinek mint egy helyi idegenvezető megmutathat mindent, amit érdemes megnézni. Köztudott, hogy Junior otthonosan mozog a szigeten, hiszen 2023 januárjától egészen márciusig kint élt.

Milliós órán nézheti Curtis, hogy telik az idő Dominikán

Hogy micsoda bulik várnak kint a hazai hírességekre, azt csak elképzelni lehet, az azonban biztos, hogy sem Junior, sem Curtis nem aprózza el: a nyaralásra mindketten luxus körülmények között érkeztek, Széki például Buisness Classon repült, ami alapból másfél millió forintos repülőjegyet jelent, egy útra... Ilyen elegáns székben persze illik megjelenni is, talán ezért döntött úgy Curtis, hogy a 7 millió forintot érő Rolex Submariner típusú óráját viseli. Erről természetesen fotót is posztolt a híresség, amit most mi is megmutatunk az olvasóknak. A képen látszik a Buisness Class jegy és a méregdrága időmérő is...