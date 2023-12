Donival összebújva, hármasban jelentették be az örömhírt Curtisék

Nagyszerű örömhírről számolt be Curtis. Bár a Krisztikével való kapcsolata véget ért és elvált egykori feleségétől, a kettejük kötötti viszony nagyszerű. Mindketten nagyon szeretik közös fiukat, Doncsit, és igyekeznek megadni neki a közös programok élményét. Curtisre ugyanakkor ismét rátalált a szerelem, és Judy oldalán boldogabb, mint valaha. Curtis azonban nemcsak szerető apa és kiváló partner, hanem jó testvér és fiú is. Édesanyja éppen most ünnepli a 70. születésnapját, ezért Doncsival közösen bejelentették az örömhírt, hogy a nagyi ismét egy újabb életévbe lépett. Kerek a szám, így hát van ok a hatalmas ünneplésre.

A fotó alatt csak úgy záporoznak a gratulációk. Csuti és Hajdú Péter sem hagyhatták ezt szó nélkül.