Új otthonáról mesélt a Borsnak Curtis: „Ez életem első és remélem, utolsó háza”

Régi vágya vált valóra Curtisnek: a rapper beköltözött élete első családi házába. Most erről mesélt részletesen a Borsnak.

Curtis: „Belépés csak férfiaknak"

– Gyerekkorom óta mindig lakótelepen laktam: ez életem első és remélem, utolsó családi háza – fogalmazott a rapper a Bors felkeresésére.

– Ez most tényleg olyan tökéletes, hogy nem is kell ennél több – szögezte le Curtis, aki számos zenei díj büszke tulajdonosa. Kedvese, Judie pedig profi kosárlabdázóként szintén jó pár serleget, érmet tudhat magáénak.

– Nem akarunk múzeumot a házból, de persze jó ezekre ránézni. A magam részéről építünk majd egy könnyűszerkezetes kis házikót a kertben, itt lesznek kiállítva a platinalemezeim is. Lényegében egy szivarszoba lesz, belépés csak férfiaknak! – viccelődött a rapper, majd hozzátette:

Judie-é pedig cserébe az egész ház. Nem gardróbszekrényünk van, hanem egy egész gardróbszoba, ahol, hogy is mondjam, az én ruháim csekély helyet foglalnak. Bár el kell ismernem, cipőm nekem is elég sok van.

Focikapu mindenképp kell!

Természetesen Curtis kisfiának, Doninak is saját birodalma lesz a maglódi házban.

– Úgy alakítottuk ki a ház belsejét, hogy mindenkinek meglegyen a maga is birodalma, így a fiamnak is klassz szobát alakítottunk ki. Pont az előbb beszéltem vele telefonon, olyan aranyos volt, aggódva kérdezte, hogy ugye minden játékát áthoztuk az előző lakásból? Megnyugtattam, hogy igen! Nemsokára találkozom is vele, megyünk focikaput venni. Az elengedhetetlen, hogy legyen a kertben – szögezte le az újpest-drukker, aki elárulta, kosárpalánk nem lesz a falra szerelve. Judie ugyanis fényes sportkarriert tudhat maga mögött, de a visszavonulása óta nem igazán kosarazik hobbiból sem.

A hatalmas, 1100 négyzetméteres telken egyébként bőven van hely a focikapuknak, csakúgy, mint egy kültéri jakuzzinak, szaunának és medencének – tudtuk meg Curtistől.