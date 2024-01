Csobot Adél az anyaságról vallott: „Rohadt nehéz”

Csobot Adél teljesen kitárulkozott, egy őszinte és érzelmes interjút adott a Instyle magazinnak egy fotózás kereteink belül.

Csobot Adél és Istenes Bence / Fotó: Szabolcs László hot! magazin

Az énekesnő igen sikeresnek mondható a karrierjében, hiszen az X-Faktor harmadik szériájának 3. helyezettje, a Sztárban sztár harmadik évadának 4. helyezettje, a Dancing with the stars harmadik évadának győztese is egyben. Csobot Adél és Istenes Bence több mint egy évtizede alkotnak egy párt, eddig két kisfiúk született. Nagyobbik fiuk Nátán már 7, még kisebbik gyermeke, Ádin már 5 éves.

- Számomra anyának lenni azt hiszem, hogy a fő küldetésemet jelenti az életemben. Én mindig nagyon fiatalon szerettem volna édesanyává válni és nagyon örülök, hogy ezt sikerült is megvalósítanom. Nekem ez tényleg egyszerű a fő küldetésem, én azt érzem. Bármi más, ami történik velem, az csak másodlagos – mondta Adél az Instyle magazinnak.

- Szerinte rohadt nehéz balanszban tartani egy anyának a karrierjét és az életét, és ezt kár lenne elhazudni. Nagyon-nagyon kemény, és folyamatosan kérdéseket teszek fel magamnak: vajon jól csinálom azt, amit csinálok? Vajon elég jó anya vagyok-e? Tényleg nagyon-nagyon nem egyszerű. Ezért ez egy olyan örökös probléma amivel, nap, mint nap meg kell ezzel küzdeni. Nyilván vannak keményebb időszakok és kevésbé kemény időszakok – ismerte el Adél.

Aztán azt a sokak által is tudni kívánt kérdésre is megadta a választ, hogy terveznek-e még gyereket Istenes Bencével.

- 70 év múlva a tükörbe nézve, mindenképpen azt szeretném érezni, látni és elmondani magamnak, hogy felneveltem két vagy akár több gyereket. Akikből jó lelkű, korrekt, egyenes emberek lettek. Illetve jó lenne azt is érezni, hogy alkottam maradandót, alkottam értékes dolgokat. Hogy jó szívvel emlékezhetnek rám akár a szeretteim, a barátaim, vagy azok az emberek, akik valaha is követték az életemet - zárt sorait Adél.