Istenes Bence és Csobot Adél szerelmét a költözés mentette meg

Egy párkapcsolatban mindig adódnak buktatók és hullámvölgyek, amik alapján a feleknek dönteniük kell: szeretnének-e küzdeni azért, hogy megjavuljon a viszonyuk, vagy elengedik egymás kezét. A műsorvezető és a szerelme a Covid-időszak karanténjának feloldásával hazaköltözött Münchenből, hiszen Istenes Bencét már nem kötötte külföldre a német X-Faktor, azonkívül a honvágy is hazahúzta őket. Amikor annak idején beköltöztek a Nyerő Páros villájába, már ott is arról meséltek, hogy mindent megtesznek azért, hogy megoldják a kapcsolatuk körüli problémákat. Mindketten csonka családban nőttek fel, így különösen fontos számukra, hogy a gyermekeik, a 7 éves Nátán és az 5 éves Ádin a szüleik mellett váljanak felnőtté, és ezért igyekeznek is mindent megtenni. Az eltelt évekre visszatekintve úgy tűnik, épp időben cselekedtek, hiszen majdnem kicsúsztak az időből ahhoz, hogy begyógyítsák azt a sok sebet, ami a veszekedések, féltékenységek miatt érte őket a lassan tíz éve tartó szerelmük alatt.

Istenes Bence és Csobot Adél megnyerték a Nyerő Páros harmadik évadát - Fotó: TRENKA ATTILA / hot! magazin

„Bennem volt valami olyan gyomorból jövő ideg és agresszió”

A zöld szemű szörnyeteg sokáig jelen volt a fiatalok hétköznapjaiban, főleg akkor, amikor Csobot Adél a TV2 Dancing with the Stars című műsorában szerepelt, méghozzá sikeresen, így hosszú ideig láthatták a nézők, ahogyan közelebb kerül a táncpartneréhez. Ez persze nagyon zavarta Bencét, aminek akkor még nem adott hangot, de jóval később, az IstenEst podcast egyik adásában kitárulkozott az ezzel kapcsolatos érzéseiről, amit a hot! magazin sem tudott figyelmen kívül hagyni.

– Amikor tavaly Adél táncolt, én teljesen kivoltam. Olyan féltékeny voltam, mint még soha életemben. Tudtam, hogy ez igazából nem a táncról és nem a táncpartneréről szól: ez rólam szól. Csak már olyan erősen nyomta az élet a szemembe, hogy ezzel neked dolgoznod kell.

Bennem volt valami olyan gyomorból jövő ideg és agresszió, mikor feljött ez a féltékenységi téma.

És elkezdtem ezen nagyon határozottan dolgozni.

Bence az El Caminón is járt, ami után teljesen más nézőpontból közelíti meg a kettejük szerelmét, mint korábban – erről szintén a saját beszélgetős internetes műsorában vallott.

– Rájöttem: ha ő jól érzi magát, az a nőiesség, amit belőle kivált, hozzám száll vissza. Úgymond én is kapok abból, ha ő jól érzi magát. Ha én őt engedem, nem visszafeszítem, és azt érzem, hogy akkor őt tartom meg, ha senki sem látja, senki nem ér hozzá, mert akkor az enyém. Hanem elkezded elengedni, hogy: Figyi, menj! Úgyis hozzám jössz haza… Ha hozzám jössz haza, akkor van meg igazán az a kötelék, és azt a nőiességed fogod ide visszahozni.

A Sztárboxban mindketten szerepelnek - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A költözés veszélyei

Úgy tűnik, sikerült rendezniük kettejük kapcsolatát, amin mindketten rengeteget dolgoztak, de a nyilvánosság számára akkor vált egyértelművé, hogy szent a béke, amikor közösen bejelentették: hátrahagyják a nyüzsgő főváros zaját, és vidékre, a Balaton-felvidékre költöznek. u A közös házon és a gyermekeken túl a közös munka is összehozza őket, hiszen együtt dolgoznak az erősen felújítandó ingatlanon, ami a sok probléma és adminisztráció ellenére szépen halad, emellett pedig az RTL Sztárbox című produkciójában Bence versenyzőként, Adél pedig műsorvezetőként van jelen, így szemmel tudják tartani egymást, amire a mostani állapotukban nincs szükség, hiszen boldogabbak, mint valaha.

Már nem két külön személyként igyekeznek megoldani a problémákat

A nyilvánosság elől elzárkóztak – csak a saját felületeiken kommunikálnak a követőkkel arról és akkor, amiről és amikor akarnak –, így nagyon nehéz belelátni abba, hogy mi zajlott a háttérben. Korábban a közös fotók is megfogyatkoztak az oldalukon, ami azért is érdekes, mert mindketten imádják megosztani a boldog élményeiket, legyen az egy meghitt pillanat vagy egy lopott csók. Azonban mostanában egyre többször szerepelnek egymás felületein, ami azt is bizonyítja, hogy megfogyatkoztak a mosolyszünettel töltött napok az Istenes–Csobot párosnál. Legutóbb például a ház körüli teendőkről meséltek a vlog videójukban, ahol többek között az újratervezés gondolata is felmerült az otthonuknál, de végül elvetették a tervet. Pedig, ha belegondolunk, elég nagy gyakorlatuk van már abban, hogy újratervezzék az életüket, legyen szó a Németországba való költözésről, a hazajövetelről, a kapcsolatuk helyrehozásáról... Ők már nem két külön személyként igyekeznek megoldani a problémákat, hanem egy egészként, és úgy tűnik, hogy hosszú évek viszályai után ez az egység végre stabil lábakon áll.