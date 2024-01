„Azt hittem, hogy túl vagyok a mélyponton, de nem” – A poklot is megjárta a magyar műsorvezető

Vágó Piros hosszú idő után először beszélt a magánéletéről és az életközépi válságáról a Palikék Világa című podcast beszélgetős műsorban. A rádiós műsorvezetőnő bevallása szerint nemcsak a gödör mélyét járta meg, de egy időre abbahagyta a rádiózást is, amit előtte hosszú-hosszú éveken keresztül végzett, mint főfoglalkozást. Azóta már visszatért a rádiózáshoz, ugyanis a Retro Rádióban a vasárnapi, gasztronómiával foglalkozó műsora már lassan több, mint 3 éve megy. Az az előtti időszak azonban nem volt könnyű számára. Az könnyítette meg a válságos éveket, hogy férjével sikerült gördülékenyen megegyezniük közös fiuk elhelyezéséről, amit egyenlő arányban osztottak meg egymás között, heti szinten váltanak.

Vágó Piros megjárta a gödör mélyét. (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Megjárta a gödröt

A díjnyertes rádiós műsorvezetőnő köztudottan őszintén szokott vallani életéről, ezért is lehetett érezni szavainak a súlyát, mikor megemlítette az életközépi válságát. Állítása szerint kiégett a munkájában, sőt alig pár év leforgása alatt több szerettét is elvesztette, ráadásul a házassága is tönkrement időközben.

– Körülbelül három, négy év alatt zajlott le minden. Ebben is inkább visszatekintve maga a folyamat érdekes, ahogy lezajlott. A sor elején ott volt a nagymamám elvesztése, rá alig egy évre az anyukámé. Azt hittem, hogy túl vagyok a mélyponton, de nem, még mentem lejjebb és lejjebb és lejjebb, hogy aztán eljusson az ember a gödör aljára – mondta Piros, aki mindemellett egy életközepi válságot és egy kiégést is átélt, ami csak tetőzte a történtek súlyát.

20 év után azt éreztem, hogy valamit a kezeimmel szeretnék alkotni, mert a szó elszáll az éterben

– adta meg a műsorvezetőnő a rádiós munkavégzése szüneteltetésének okát.

Meg tudták rendesen beszélni

Piros válása is nagyon felkavarta a történéseket. Bevallása szerint már két éve instabil lábakon állt házassága, azonban, amikor megegyeztek, hogy lezárják a kapcsolatot, sikerült nekik könnyedén megbeszélni a gyermekük felügyeleti jogát. Egy hetet van Pirossal, és szintúgy egy hetet édesapjával a serdülő Zalán.

– Mire mi odáig eljutottunk, hogy kimondtuk, külön folytatjuk, addigra tulajdonképpen az én fejemben ez már megfogalmazódott, hogy szerintem ez a legjobb megoldás. Mert tudom, hogy az édesapjának is nagyon nagy szüksége van rá, ahogy Zalánnak is az édesapjára. Én elvált szülők gyerekeként nőttem fel, nem tartom követhetőnek vagy jó megoldásnak a hétvégi láthatási apukát, úgyhogy bennem ez fel sem merült. A férjem nem szólt rá semmit, csak azt mondta, jó, nem variáltunk ezen semmit – magyarázta Piros, aki úgy érzi, azóta is intelligensen és jól kezelik ezt a helyzetet korábbi férjével.