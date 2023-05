Vágó Piros pokoli éveken van túl: „Különköltöztünk a férjemmel”

Még egy lélektelen embernek is komoly megpróbáltatást jelentett volna az elmúlt hat év, nemhogy Pirosnak, akinek olyan dolgok történtek ez idő alatt az életében, ami miatt sok mindent át kellett értékelnie.

Vágó Piros őszintén mesélt az utóbbi évek pokoli történéseiről (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

– Több szinten kijutott az újrakezdés: elment anyukám, akivel szoros kapcsolatom volt, átestem egy életközepi krízisen, ráadásul különköltöztünk a férjemmel. Két évig nem fogadtam el anyukám halálát. Egy idő után kikényszeríti az élet, hogy meggyászold valaki elvesztését, ez pedig piszkosul tud fájni – kezdte Piros a hot! magazinnak.

A rádiós úgy véli, hogy fontos a legpokolibb helyzetekben is megtalálni a jót, nem csak a rosszat látni.

– Muszáj szembenézni a saját démonainkkal. Ami a legnehezebb volt ebben, az az ismeretlenbe való ugrás.

Egy rossz döntés következtében minden családi megtakarításunkat elbuktuk, anyagilag elvesztünk.

Ez is egy újrakezdés volt, megtanultunk abból dolgozni, amink van. Visszanézve a lehető legjobban alakult az életem, nem akartam ismeretlenbe menni, az élet végül belelökött – vallotta Piros.

A Retro Rádio műsorvezetőjének édesanyja halálán túl a magánéleti válságával is meg kellett küzdenie.

– Hálás vagyok a férjemnek, mert nem álltunk neki sárt dobálni a válásnál. Úgy nőttem fel, hogy anyu nem állt szóba apuval, így tudtam, hogyan lehet a legrosszabbul reagálni egy szétválásra. Eleinte figyeltünk a szóhasználatra, finoman adagoltuk és azt mondtuk, hogy különköltöztünk. Ahogyan telt az idő, a fiam is belátta, hogy ez neki is jobb. 12 éves volt a történtekkor, most 14. Az adott körülményekhez képest szerintem sikerült megoldani – mondta az édesanya.

Magyarország hangja számára sok időnek kellett eltelnie, mire megismerte önmagát, ezzel együtt pedig feldolgozta a többszörös gyászt, ami érte őt.

– Anyu halála nem ért váratlanul, de arra rávilágított, hogy gyakorolnom kell az elengedést, mert nem megy. Van az életben olyan helyzet, amikor véget ér valami, és búcsúzni kell. A házasságunk sok éve „vacakolt” már. Nem voltunk veszekedős pár, csak nem működött a dolog.

Volt időm szembenézni ezzel a ténnyel, végül a férjem mondta ki, hogy nem megy, amiért hálás vagyok, mert nem tudom, meddig húztuk volna

– Mostanra sikerült gatyába ráznom magam, és azt mondani, hogy jól vagyok. Van egy kedvesem is. Nem élünk együtt, de része az életemnek, ismeri a fiamat, vannak közös programjaink. Nagyon sokat segít abban, hogy jól legyek a bőrömben – mesélte a műsorvezető.