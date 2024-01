"Andy Vajna fog leszületni hozzá" - meghökkentő jóslat Vajna Tímeáról

Bombaként robbant múlt héten a hír, miszerint Vajna Tímea teljes titokban hozzáment szerelméhez, a tehetős Ráthonyi Zoltánhoz. Az álomesküvőre Los Angeles homokos óceánpartján került sor, Andy Vajna özvegye pedig azt is megosztotta a követőkkel, hogy tovább küzdenek egy kisbabáért, és Timi négy vetélés után sem adja fel az álmát, hogy szülő lehessen.

Vajna Tímea tovább küzd az anyaságért (Fotó: hot! magazin)

− 2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is...Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült. A nagy esküvő Montecitóban lesz, ha... Úgy érzem feladtam, nem bírom tovább... de mégsem tehetem és szeretnék erőt adni azoknak a bátor szívű mamáknak, akik a veszteség súlyát cipelik, hiszen csak ők tudhatják igazán, mennyire fáj ez. Szeretethullámot küldök azoknak, akik szívükben hordozzák a mennyország egy darabját, és bízom benne, hogy 2024 mindenkinek meghozza a boldogságot és áldást

- írta Timi a közösségi oldalakon.

Andy Vajna a túlvilágról vigyáz rá

A Bors megkereste Lénárt Évi jósnőt, aki azt már korábban prognosztizálta, hogy Timi hamarosan anyuka lesz, sőt, azt is látta, hogy fiút fog szülni. Most arra kértük ők, nézzen rá arra, hogy vajon idén valóban valóra válhat-e az Amerikában élő üzletasszony álma.

Nos, Évi szerint ha nem is egyszerűen, de Timi idén várandós lesz!

− Mutat a kártya nehézségeket a terhességet illetően, de 2024-ben sikerülni fog a teherbeesés. Maga a terhesség és a szülés is nehézkes lesz, de végül egészséges kisfiú jön világra. Nagy a valószínűsége, hogy maga Andy Vajna fog leszületni hozzá, és ismét producer lesz felnőtt korában, legalább 80% az esélye, hogy Andy Vajna születik le Timihez, mert nagyon szeretne Timinek örömet okozni, és amikor élt, akkor is mindent megadott neki. A mostani házassága Timinek nagyon jól fog alakulni, hosszútávú, sírig tartó lesz, Andy odaátról támogatja Timit ebben. Ez a férfi nagyon szereti Timit és együtt sok üzleti tervük is van, tehát gazdaságilag is sok mindent fel fognak építeni együtt - árulta el a jósnő a Bors megkeresésére.