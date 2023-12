Így öleli új szerelme Tóth Gabit: Átkozottul jó nyár

Mindenkit ledöbbentett, amikor egyik pillanatról a másikra Tóth Gabi és Krausz Gábor augusztus elején bejelentették: vége a házasságuknak. Sokan már akkor a miérteket találgatták, később pedig felreppent a pletyka, hogy az énekesnőre máris rátalált az újabb szerelem – ami végül igaznak is bizonyult. Tóth Gabi a Sztárban Sztár leszek! színpadán, az Átkozott nyár című dalának premierje végén forró csókban forrt össze Papp Máté Bencével, felvállalva kapcsolatukat. Már csak arra kíváncsi mindenki: meddig tart a szerelmük, no meg mióta? Sokan úgy tippelik, már a nyáron egymásra találhattak, és bizony mintha a pár újonnan közzétett fotója is ez sugallná:

“Sorsunk szépen a hajával betakar” #átkozottuljónyár

– írták a képhez. Persze a hashtag utalhat Gabi dalára is, ugyanakkor tény, hogy az énekes és a táncos öltözéke is arról árulkodik, hogy nem épp a közelmúltban készült a felvétel.

Ezt gondolják a kommentelők Tóth Gabiékról

A netezők egyébként kifejezetten imádják Gabi és új szerelme párosát.

"Jól álltok egymásnak! Szerintem a te vérmérsékletedhez inkább ő illik" – írta valaki.

"Ami eszembe jut a fotót és a történetet ismerve: mint a régi nagy filmekben a mindent elsöprő szerelem képkockája. Legyen így, ez az életünk része, csodálatos, ha létezik és átéljük" – fogalmazta meg érzéseit egy másik hozzászóló.

"Nem az életetek utolsó szerelme lesztek egymásnak, de addig is élvezzétek! – így egy harmadik komment, de akadt olyan is, aki a fotó láttán simán Gabi dalának címére reflektálva megjegyezte, hogy "nem lehetett azért olyan átkozott az a nyár"...