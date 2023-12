Igazak lehetnek a pletykák Tóth Gabiékról - lebuktató fotó

Krausz Gábor és Tóth Gabi válásának bejelentése után nem sokkal bombaként robbant a hír, hogy az énekesnő máris új szerelemre lelt. Habár Gabi nagyon sokáig nem mondott semmit új párkapcsolatáról, végül elismerte, hogy ismét rátalált a szerelem. Ezt nem is akárhogy ismertette a nagyvilággal: a Sztárban sztár leszek! élő adásában, Átkozott nyár című dalpremierjén. A színpadon éneklés közben ugyanis vele tartott Papp Máté Bence is, ahol egy forró közös tánc után még egy csók is elcsattant köztük.

Az énekesnő egyre több fotót posztol új szerelme oldalánFotó: Tények

Az őszi adás óta pedig egyre több helyen látni együtt a szerelmeseket. Nemrég például egy nyilvános "vörös szőnyeges" eseményen is jelen voltak, először, mint egy hivatalos pár. Napokkal később pedig már arról posztoltak, hogy épp egy meghitt vacsorát töltenek el egymással.

Annak ellenére, hogy a kapcsolatukat csak nemrég vállalták fel, már nyáron arról pletykáltak, hogy együtt voltak. Akkor azt még egyik fél sem erősítette meg. Gabi legújabb, 24 órán keresztül Instagram-sztorija mégis erről árulkodik.

Amikor vihar tépázta utunkat, bennünk akkor is a nap ragyogott

- írta képe mellé, amihez azt is megjegyezte, hogy micsoda szép emlékről van szó.