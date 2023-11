Izzott köztük a levegő: csókban forrt össze szerelmével Tóth Gabi

Egy héttel ezelőtt jelent meg Tóth Gabi legújabb dala, az "Átkozott nyár", melyet férjével, Krausz Gáborral való szakításuk időszaka ihletett. A dolog pikantériája, hogy a vasárnap, a Sztárban sztár leszek! extra produkciójaként tévében először bemutatott dal előadása során a partnere már új szerelme, Papp Máté Bence volt. Ráadásul egy nappal ezelőtt, a Dancing with the Stars versenyében Krausz és Mikes Anna között izzott a levegő, most pedig Gabi és Bence tánca növelte a nézők vérnyomását.

− Az „Átkozott nyár” egy nagyon érzelmes dal, ami bemutatja a múltat, ami történt, de emellett a jelent is, ami egy boldog kezdet, egy boldog új időszak. A táncunkban is ezt szeretnénk megjeleníteni. A produkció betekintést enged abba, amiben voltam és abba is, amiben most vagyok − magyarázta korábban Gabi a Borsnak.

Gyors volt, de mély és fájdalmas az alkotási folyamat

− mesélte a fellépés után Tóth Gabi a könnyeivel küszködve. Ő és szerelme egyébként egy szenvedélyes csókkal zárták a dalt.

Hat év után ért véget a kapcsolat

Tóth Gabi és Krausz Gábor augusztus elején jelentette be, hogy a válás mellett döntöttek. Sokáig egyikőjük sem árult el részleteket arról, mi vezetett a döntésükhöz, és valójában a mai napig nem részletezték: úgy döntöttek, ez csakis rájuk tartozik. Gabi kedden a Tények Plusz stábjának adott exkluzív interjút, melyben kiemelte: neki és a séfnek is az a legfontosabb, hogy közös kislányuk mindent megkapjon és Hannaróza semmiben se szenvedjen hiányt. Elmondta: az elmúlt egy évük arról szólt, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat, ám sajnos nem jártak sikerrel, emiatt döntöttek a válás mellett. Arról is beszélt: Krausz Gáborral jobb most a kapcsolata, mintha együtt maradtak volna.