Stana Alexandra megtörte csendet: Ilyen kapcsolatot ápolnak valójában Marics Petivel

Nem is olyan régen bombaként robbant a hír, miszerint szakított egymással Stana Alexandra és Meggyes Dávid. Most, hogy már a táncosnő hivatalosan is szingli, egyre többen remélik, hogy Marics Peti oldalán újra rátalálhat a boldogság.

Meggyes Dávid után Marics Peti oldalán talált rá a boldogság? / Fotó: Bors

Nem légből kapottak a találgatások

Stana Alexandra és Marics Peti a Dancing with the Stars negyedik évadában alkottak egy párt a parketten. Párosuk hamar a nézők szívébe lopta magát, így egészen a döntőig meneteltek, ahol a szavazatok alapján a második helyet sikerült megkaparintaniuk maguknak. Ez a jó helyezés nem csak annak lehet köszönhető, hogy elképesztően profi koreográfiákat hoztak hétről-hétre a színpadra, hanem annak is, hogy végig elképesztő kémia volt kettejük között. Többeknek szemet szúrt, hogy ez akár több is lehet, mint tánc, ugyanis apró érintéseik és egymásnak elejtett mondataik mind ezt sugallták. Nem beszélve arról, hogy egy alkalommal Szandi az énekes hátát simogatni kezdte, míg Peti megfogta táncpartnere combját is. Ha ez még nem lenne elég, még egy becenevet is aggatott Szandira, a táncosnak pedig olyannyira tetszett a ˝Stex˝ becenév, hogy saját Instagram-oldalának bemutatkozójába is kitette a kedves megszólítást.

Szandi elárulta az igazságot

A napokban Szandi egy kérdezz-felelek felhívást intézett követőihez, a posztjait olvasgatva pedig újra megindultak a találgatások. A táncosnő ugyanis megtörte a csendet, amikor egyik követője névtelenül megkérdezte tőle, hogy milyen kapcsolatban áll jelenleg a ValMar énekesével. Szandi pár soros válaszában kifejtette, hogy bár mindketten folyamatos rohanásban vannak, néhanapján szoktak beszélni egymással egy pár szót.

Stana Alexandra elárulta, milyen kapcsolatot ápolnak valójában Marics Petivel / Fotó: Instagram

De nem csak ez az egyetlen izgalom, ami kiderült az énekesnő életéből! Ha tovább lapozgatunk a Dancing with the Stars sztárjának sztorijai között más érdekfeszítő kérdésekre is választ kaphatunk. Szandi ugyanis bejegyzéseiben elárulta, hogy örömmel tekint vissza a Dancing with the Stars műsorára, úgy gondolja, hogy a legjobb párosuk nekik volt Petivel, ugyanis rengeteget nevettek mind a felkészülés pillanataiban, mint pedig az adások alatt. A ˝Stex˝ becenevéről is megszólalt: mint mondta, mindig is vágyott már egy vagány becenévre, úgyhogy nagyon hálás az énekesnek ezért a kreatív névadásért.