Rácz Jenő és családja elhagyja az országot: „Jó messzire megyünk, a melegbe”

A harmincfokos meleg, a pálmafák és a strandolás jellemzi idén Rácz Jenő, Rácz-Gyuricza Dóra és a kislányuk, Kamilla karácsonyát. A családot ugyanis a Maldív-szigeteken éri a szeretet ünnepe.

Rácz Jenő fárasztó éven van túl (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

– Nyáron általában Európán belül szoktunk utazni, télen viszont mindig jó messzire megyünk, a melegbe. Ahogyan letesszük a munkát, már indulunk is. Nagyon fárasztó éven vagyunk túl, tehát a pihenés lesz a fő célunk – kezdte a hot! magazinnak a sztárséf. – Már többször is nyaraltunk együtt Kamillával, aki egyre jobban bírja ezeket az utakat, úgyhogy biztos most is minden rendben lesz.

Két éve, amikor a gyermeküket várták, Mexikóba utazott a házaspár, 2022-ben viszont itthon ünnepelték a karácsonyt.

– Tavaly Kamilla még annyira pici volt, hogy inkább vállaltuk a vendéglátást otthon – vette át a szót Dóri. – Ráadásul az egész család szeretett volna részese lenni a babázásnak, ezt pedig nekünk is jó volt megélni. Viszont az egész éves hajtás után most örülünk annak, hogy kicsit kibújhatunk a felelősség alól, és ahelyett, hogy tizenöt főnek több fogással készülnénk, inkább csak hárman pihenünk – magyarázta az édesanya.

A házaspár karácsonykor elszökik a Maldív-szigetekre (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Imádom, hogy az emberek a strandon mikulássapkában vannak”

A házaspár családjának nagy része külföldön él: Jenőé Ausztráliában, Dórié pedig Brazíliában. Azonban még így is sokan laknak itthon.

– Akárhogy is nézem, sajnos munkának fogom fel, ha átjön hozzánk tíz-tizenöt ember, akiknek legalább hatféle ételt készítek – vallotta be A Konyhafőnök ítésze.

A nyaralás során viszont a séfnek van lehetősége teljesen feltöltődni. Még azt sem bánja, hogy fenyőfa helyett feldíszített pálmafákkal találkozik majd.

– Szerintem nincs annál jobb, mint az év végén a végeláthatatlan stressz helyett elmenni nyaralni egy jót. Imádom, hogy az emberek a strandon mikulássapkában vannak, és többségük még soha életében nem látott havat, mégis tökéletesen megéli azt, hogy karácsony van – ecsetelte Jenő.

Egy kis humor sosem árt (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Rácz Jenő kislányának az első szava a »hapci« volt

Kamilla áprilisban ünnepli a második születésnapját, a kislány nagyon szépen fejlődik. Most már nem csak hangokat utánoz, hanem szavakat is.

– Az első szava a „hapci” volt, most pedig a „persze” a kedvenc szava. Szinte mindenre ezt mondja mostanában. Volt azonban egy olyan időszaka is, amikor bármit kérdeztünk tőle, nemmel válaszolt – mesélte nevetve Dóri, majd elárulta, milyen Kamilla étvágya. – Abszolút változó ez szerintem minden gyereknél. Akinek olyan gyereke van, akinek mindig jó az étvágya, az nagyon szerencsés!

Kamillának vannak olyan napjai, amikor mindent megkóstol és nyitott az új ízekre és ételekre is, de olyan napjai is akadnak, amikor csupán üres tésztát eszik, és kész. Ja, meg banánt!

Ez a kettő a sláger nála, ezeket mindig megeszi. Reméljük, hogy a karácsonyi asztalnál kóstolgat majd, de mivel szállodában eszünk majd, svédasztalnál, tuti lesz banán meg tészta is!

A házaspár lapunk kedvéért főzőcskézett (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Mesés megismerkedés Talán már kevesen emlékeznek rá, hogyan találtak egymásra a szerelmesek. A Konyhafőnökben versenyzőként vett részt a fiatal lány, amikor megtetszett a séfnek. Jenő viszont nem kezdeményezett addig, amíg Dóri versenyben volt.