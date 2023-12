Veszélybe került Oszvald Marika karácsonya, minden programját le kellett mondania

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő unokája másfél éves. A kis Vince tavaly még nagyon pici volt, hogy bármit is észlelni tudjon a karácsonyból, éppen ezért Oszvald Marika nagy terveket szövögetett az idei évre, hogy igazi karácsonyi hangulatot teremtve ünnepeljenek. Sajnos nem kizárt, hogy mindez meghiúsul, ugyanis néhány nappal ezelőtt kiderült: koronavírusos. A Borsnak elárulta, a legrosszabb esetre is felkészültek, és ha máshogy nem lehetséges, az internet segítségével „csatlakozik” a családi ünnepséghez.

Veszélybe került Oszvald Marika családi ünnepe Fotó: Szabolcs László

Kényszerpihenőn vagyok, le kellett mondanom az összes tévés, rádiós felkérésemet és a fellépéseket is.

– Sajnos tavaly is ilyenkor lettem beteg, ezért szűk családi körben ünnepeltünk, viszont idén nagy terveink vannak. Összehoztam a rokonságot, csaknem húszan jönnek hozzánk, emlékezetessé szeretnénk tenni a karácsonyt. De most, hogy covidos lettem, attól tartok, hogy a végén én nem fogok tudni részt venni az ünneplésben. Féltem az unokámat, az apukám 83 éves feleségét, a szeretteimet, nem szeretnék senkit sem megfertőzni – mondta lapunknak a művésznő, aki elárulta, komolyan veszik a betegséget, ezért úgy döntöttek, karácsony reggelén mindenki csinál egy tesztet, és ha negatív eredményt mutat, akkor maradnak az eredeti tervnél, összejön a család. Az utolsó pillanatig reménykedik, hogy mindez megvalósul, így mindenki a korábban megbeszéltek szerint készül.

Négy nappal ezelőtt derült ki, hogy koronavírusos lett Fotó: Knap Zoltán

Oszvald Marika nagyon aggódik, hogy végül lemarad a családi összejövetelről

– Másfél éves az unokám, miatta csináljuk a nagy felhajtást. Plafonig érő karácsonyfával, ajándékokkal készültünk. Szétosztottuk, ki, mivel készül. Lesz halászlé, sült húsok, töltött csirke, én pedig a halat fogom elkészíteni, illetve vállaltam még a majonézes és ecetes burgonyát is. Arra gondoltam, a legrosszabb esetben beküldöm vagy magam viszem be és csak leteszem az ajtó elé, hogy semmi nem menjen kárba. Ha nem lehetek velük, megbeszéltük, hogy Skype-on kivetítenek a televízióra és úgy csatlakozom a nagy társasághoz. Természetesen nagyon reménykedem benne, hogy addigra negatív lesz a tesztem, és személyesen is a szeretteimmel tarthatok – mondta bizakodóan Marika, aki kérdésünkre azt is elárulta, milyen tünetei vannak.

– Négy napja derült ki, hogy megbetegedtem.

Annak viszont nagyon örülök, hogy szerencsére nem robbantam le, influenzaszerű tüneteim vannak, leginkább a köhögést viselem nehezen.

– Szedek mindenféle gyógyszert, nehogy bármi is letapadjon a tüdőmben. Most egy kicsivel több papírzsebkendőt kell használnom, mint általában – mondta mosolyogva Marika.