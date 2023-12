Nem nyugodhat békében Tahi Tóth László, százmilliós hagyatékán civakodnak az örökösök

Laci édesapja híres festő volt, maradtak képei a lakásban, de számtalan, felbecsülhetetlen értékű relikvia is van, meg Laci díjai. De Szilvivel mindketten szenvedélyes műkincsgyűjtők voltak, az képtelenség most megmondani, hogy otthonukban, meg a garázsban és pincében milyen értékek vannak. Az biztos, hogy több dolgot szeretett volna Szilvi felajánlani a Bajor Gizi Múzeumnak, meg a Laci által alapított Magyar Sherlock Holmes Rajongói Klubnak is és abban is biztos vagyok, hogy jótékony célra is lesz felajánlás. Meg Szilvi szeretett volna egy kiállítást rendezni férje tárgyaiból, köztük Laci festményeiből a tisztelőinek. De biztosat majd csak a hagyatéki eljárás lezártával tudok mondani!