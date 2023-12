Nem hiszed el, mekkora világsztárral bulizott együtt a Korda házaspár - Videó!

Korda György és felesége Balázs Klári világéletében imádott utazni, azonban az egyik élményük különlegesebb volt, mint bármelyik látnivaló. A páros ugyanis miközben Amerikában turnézott, a világ egyik leghíresebb énekesnőjével Cherrel is összefutott, aki meginvitálta őket a koncertjének VIP-páholyába. Erről beszélt a Korda-házaspár a hétfői Mokkában.

Korda György és Balázs Klári korábban Amerikában is turnézott /Fotó: Szabolcs László

Gyuri bácsi és Balázs Klári hihetetlen, de már 44 éve boldog házasságban élnek. Ez alatt a kiegyensúlyozott kapcsolat alatt pedig végig a színpadon is támogatták egymást, így sikerült eljutniuk a tengerentúlra is, ahol nem csak a koncertjeik élményét élhették át együtt, hanem egy igazi világsztárral is bulizhattak. Cher stábjának ugyanis egyik tagja egy magyar ismerősük volt, akitől megtudta az énekesnő, hogy kik látogattak el a koncertjére Las Vegasba.

A stylistja magyar, Cher viszont kézi vezérléssel mindenről tudni akar, így a stylistja mondta neki, hogy itt van egy híres, magyar énekes pár. Erre azt mondta: „Igen? Akkor ültesd be őket a VIP páholyba!”

- mesélte el Balázs Klári a hétfő reggeli Mokkában. A férje pedig hozzátette, hogy Cher még egy bókot is mondott Klári kinézetére. A nem mindennapi találkozásról és még sok másról beszélgetett a házaspár és a műsorvezetők, a teljes interjút itt tudjátok megtekinteni: