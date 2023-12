"Azt éreztem, nincs értelme az életnek" – élete legrosszabb karácsonyáról beszélt Nagy Feró

Hírességek várják a telefoncsengést december végén. Karácsony előtt egy nappal a Duna TV Adventi hívás című műsorában mások mellett Nagy Feró is beszélget majd a nézőkkel, valamint személyes történeteit osztja meg. A Kossuth-díjas énekes, a Beatrice frontembere nagy megtiszteltetésnek érzi a felkérést, és izgatott az esemény miatt.

— Igazából mindig izgulok, ha emberek közé megyek, vagy ismeretlenekkel kell telefonálmon. Meg hát egy ilyen helyzetre nehezen is lehet felkészülni — mondta Feró a Borsnak.

Egyelőre nem tudom, milyen történeteket fogok mesélni.

Nem akarok olyat mondani, ami csak kitaláció — tette hozzá. Az énekes nagyon fontosnak tartja a hitelességet, és mi lenne hitelesebb, mint a valóság.

Ünnepi történeteket fog megosztani a nézőkkel Nagy Feró (Fotó: Duna TV)

Ez volt Nagy Feró legrosszabb karácsonya

Az esemény előtti bizonytalanság ellenére megosztott velünk egy kifejezetten szívbe markoló történetet. Eddigi legrosszabb karácsonyáról emlékezett meg, amikor még Csuka Mónika énekesnő férje volt. Pontosabban már nem éltek együtt, de papíron még nem volt kimondva a válás. A Beatrice együttest egyébként Mónika alapította, viszont kellett egy férfi is a csapatba, na ez lett Feró. A két tehetség idővel egymásba szeretett, de az már kevésbé ismert, hogy lett egy közös gyermekük is, Gabriella, aki ma már 42 éves. Tehát ehhez a korszakhoz kötődik Feró legszomorúbb karácsonya.

— Megnősültem, volt egy gyerek is, de már nem éltünk együtt. Szörnyű volt az a karácsony este. A karrierem is akkor kezdett csak beindulni, ezért az anyagi helyzetem is nyomasztott — mesélte.

Sétáltam hazafelé, a fényeket néztem és azt éreztem, hogy nincs értelme az életnek.

— fogalmazta meg érzéseit Feró, aki azt is kilátástalannak látta, mikor lesz olyan helyzetben, hogy valaha eltartson egy családot. Aznap este anyukájával töltötte az ünnepet, de állítása szerint soha nem fogja elfelejteni mennyire egyedül érezte magát.

Egyedül az ünnepekkor

Két évre rá már teljesen maga mögött tudhatta ezt az időszakot. Azonban örül annak, hogy az Adventi hívás című műsor kapcsán olyanokhoz is szólhat, akik egyedül vagy a családtól távolt töltik a karácsonyt.

Azért remélem, nagyon kevés ember lesz idén, aki egyedül marad.

— emelte ki Feró. Ha pedig valaki mégis elveszettnek érzi magát, akkor bátran hívhatja a Beatrice énekesét, sőt nem csak őt, hisz rengeteg más neves híresség, műsorvezető és sportoló is része a kezdeményezésnek. Például Rost Andrea, operaénekes, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, Kautzky Armand szinkronszínész, valamint a Ridikül háziasszonya, Dióssy Klári.