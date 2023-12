Mikes Anna sokatmondó üzenetet hagyott Krausz Gábornak

Nagyon úgy fest, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna története nem ért véget a Dancing with the Stars műsorával, sőt... A rajongók úgy vélik, hogy még csak most kezdődik kedvenceik közös útja.

Krausz Gábor és Mikes Anna között tényleg több van, mint barátság? (Fotó: Bors)

Már a műsor alatt rengeteg pletyka kapott szárnyra a párosról, ám akkor sokan csak arra fogták a dolgot, hogy a tánc miatt kerültek ilyen közel egymáshoz. Akik ugyanis táncoltak már valaha, ők jól tudják, hogy a partnerek között valami igazán különleges szövetség alakul ki ilyenkor, ami bár a barátságnál több, a szerelemnél kevesebb. Feltehetően ez a helyzet állhat fent Krausz Gábor és Mikes Anna esetében is, de ezzel nem érik be a rajongók. Olyannyira nem, hogy a páros minden lépését árgus szemekkel figyelik.

Így derült fény arra is, hogy a Dancing with the Stars fináléját követően a sztárséf hajnali kettőig bulizott Annával, kéz a kézben táncoltak, s a világból is ki tudtak volna szaladni boldogságukban, hogy övék lett a végső győzelem. Nem sokkal később aztán az is napvilágot látott, hogy a páros részt vett egy vacsoraesten, amit Holdampf Linda rendezett, majd a napokban már arról pletykáltak, hogy a táncosnő Krausszal utazott el Ausztriába. Egyesek szerint ez már egyértelmű magyarázata annak, hogy egy szerelem van kialakulóban, de aki még mindig kételkedne, azoknak tudjuk fokozni még a helyzetet...

Titkos üzenet

Most nem a TNT egyik slágerének a címéről van szó, hanem arról, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna titkos üzenetekkel bombázzák egymást a közösségi médiában. Bizony, a táncosnő éppen pár napja hagyott egy feltűnő kommentet a sztárséf egyik fotója alatt, ami bár első ránézésre nem mond túl sokat, de jobban belegondolva többet jelent, mint gondolnánk. A tűz emojikról van szó, amiből három darab landolt Krausz portréjánál, azonban ennek az emojinak története van a páros számára. A Dancing with the Stars műsorában ugyanis elhangzott egy olyan kérdés, hogy bókolt-e már Instagram-üzenetben valakinek a séf. Mint kiderült, maximum csak azért írt valakinek Gábor, hogy észrevegye az a bizonyos személy, ám ekkor közbeszólt Anna.

Úgy, hogy lenyűgözzem, nem írtam senkinek, de úgy, hogy észrevegyen, na, úgy már igen

- mondta Krausz, mire a táncosnő azonnal rávágta, hogy: tűz. Több sem kellett, mindketten nevetésben törtek ki, ám most mégis három lángoló emoji díszeleg a séf fotója alatt...