Megdöbbentő üzenettel jelentkezett a depresszióval küzdő G.w.M: „Lekopott sok sz*r ember!”

A házaspárt rengeteg támadás érte az elmúlt hetekben, főleg azután, hogy elindították a fizetős valóságshow-jukat, és miután még a szokásosnál is több betekintést engedtek az életükbe. A követőik arra jutottak, hogy az egykori szépségkirálynő egyáltalán nem boldog, sőt, sokan még aggódnak is érte.

G.w.M úgy érzi eleget pihent, ismét fejest ugrik a fellépésekbe Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Majd jött az újabb csapás, miszerint a rapper kórházba került, állításuk szerint pedig valóban komoly volt a baj, ugyanis mint kiderült, G.w.M súlyos depressziótól szenved, ami miatt meg is hízott, emellett pedig még a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Emiatt pedig nyilván nagyon dolgozni sem tudott, most azonban arról számolt be a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében, hogy vége a kényszerpihenőnek.

Hozom a cuccokat kifelé hamarosan! Most decembertől rajtolok, aztán újra annyi dal jön, amennyit megszokott tőlem. Kellett ez az egy év pihi ennyi idő után. Az állapotom egyre jobb, illetve a magánéletem is stimm! Lekopott sok fake sz*r ember is az elmúlt időszakban. Szóval érkezem vissza ahhoz, amit imádok: ZENE

– válaszolta G.w.M egy rajongója kérdésére, amelyben a lelki állapota után érdeklődött.