Apaságról vallott Fekete Dávid: „Sokáig kényeztettem a srácokat”

Folyamatosan arra törekszik az édesapa, hogy minél jobb szülő legyen. Fekete Dávid ma már sokkal következetesebb, mint közvetlenül a gyerekek születése után volt.

Dávidnak mindenei az ikrek, így igyekszik a legjobb apukájuk lenni - Fotó: Szabolcs László

– Sokáig kényeztettem a srácokat, hiszen amikor kijöttem a börtönből, meg akartam adni nekik mindent, és bepótolni a kimaradt időt, de ezt ma már sokkal bölcsebben látom. Tényleg nem az van, hogy mindenféle ajándékot megkapnak, hanem legyen benne fokozatosság.

Szeretném arra nevelni őket, hogy igenis mindenért meg kell dolgozni

– kezdte Dávid a hot! magazinnak.

Fekete Dávid már szabadon mozoghat

Az idei ünnep más lesz, mint a tavalyi volt, amikor nem hagyhatta el a házat, így csak nála tudták tölteni a karácsonyt.

Fekete Dávid életében fontos szerepet játszik szülővárosa, Győr szépségét szeretné megmutatni fiainak - Fotó: Szabolcs László

– Idén velem lesznek az ikrek szenteste is. Ugyanúgy készülök az ünnepekre, mint tavaly, csak akkor még házhoz voltam kötve, most viszont már szabadon mozoghatok a városban, ami nagyon sok kaput kinyitott számomra. Szeretnék a karácsonyi vásárba is kijárni, hiszen Győrben mindig gyönyörű ez az időszak, és a piciknek is szeretném megmutatni, hogy milyen szép a szülővárosom – mesélte az édesapa.

Dávid megélhetését egyelőre nem az éneklés biztosítja, hanem egy dunaújvárosi cég, ahol napelemekkel foglalkozik marketingesként. Kitartóan dolgozik, aminek megvan a gyümölcse.

– Jelenleg két napot Dunaújvárosban töltök, a maradék három napon pedig itthonról dolgozom.

Hamarosan előléptetnek egy másik cégnél is marketing osztályvezetőnek.

Kezd beindulni civil életem, emellett pedig a koncertfelkérések is érkeznek, jövő nyárra már több is van – tette hozzá az énekes.

„Amikor az ember nem tud szabadon mozogni, az lelkileg nagyon megviseli”

Dávid bírósági ügyében folyamatosan történnek előrelépések, ő pedig bizakodóan áll ehhez, és a legjobbakat reméli. Messze van még az ítélethozatal, de mindent megtesz azért, hogy bebizonyítsa az ártatlanságát a világ és a bíróság előtt.

A karácsony szelleme mindhármukban jelen van - Fotó: Szabolcs László

– Remélem, hogy hamarosan megengedi a tisztelt bíróság az országos vagy akár a teljes szabad lábon való védekezést, és lekerül rólam a nyomkövető. Jelenleg ez a cél; hogy ez mikor jön el, az nem rajtunk múlik – mondta bizakodóan az énekes.

A börtönlét minden embert megvisel lelkileg és fizikailag – ezalól Dávid sem volt kivétel. Ő azonban stabilan vette az akadályokat, és mára már sokkal felszabadultabban éli a mindennapjait a vizek városában.

– Nem volt nagyon durva pszichés gondom, de fel kellett dolgoznom a korlátozásokat, amelyek bizony megviseltek.

Amikor az ember nem mozoghat korlátlanul, szabadon, nem mehet oda, ahová szeretne, az lelkileg nagyon megterhelő.

De hát itt vagyok, élek, és bizakodva tekintek a jövőbe – tette hozzá az énekes.